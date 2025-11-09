'दृश्यम' मूवी देखने के बाद किया पत्नी का मर्डर, फिर भट्टी में जलाया...पुणे में सनसनीखेज मर्डर 

महाराष्‍ट्र के पुणे में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के वारजे मालवाडी पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है. इसमें पति ने अपनी पत्नी की हत्या 'दृश्यम' फिल्म से प्रेरित होकर की. आरोपी पति ने पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या की. फिर शव को जलाने के लिए एक लोहे की भट्टी बनाई. इसके बाद उसने शव को जलाया और उसकी राख पास की नदी में फेंक दी. हत्या के बाद, आरोपी ने पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसकी संदिग्ध हरकतों और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

8 साल पहले हुई थी शादी

आरोपी ने अपराध करने के लिए मूवी 'दृश्यम' से इंस्‍पायर्ड होने की बात को स्वीकार किया है. आरोपी का नाम समीर जाधव है. वो ऑटोमोबाइल डिप्लोमा धारक है और गैराज चलाता है. वहीं मृतका, 38 वर्षीय अंजलि समीर जाधव था. वह एक प्राइवेट स्‍कूल में पढ़ाती थी. समीर जाधव मूल रूप से अमरावती का रहने वाला था और पुणे के शिवणे इलाके में रहता था. दोनों की शादी 2017 में हुई थी. इनके दो बच्चे हैं जिसमें से एक थर्ड क्‍लास और एक पांचवी क्‍लास में है. बच्‍चे दिवाली की छुट्टियों में गांव गए थे.

खुद था चरित्रहीन और पत्‍नी पर था शक

पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण चरित्र पर संदेह था, लेकिन बाद में कहानी में ट्विस्ट निकला. आरोपी का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध थे. पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसने साजिश रची. आरोपी ने अपने दोस्त के मोबाइल से अपनी पत्नी को मैसेज भेजकर उसके चरित्र पर आरोप लगाया. वह अपनी पत्नी पर शक करता था. उसने अपनी पत्नी के मोबाइल से एक दोस्त को 'आई लव यू' मैसेज भेजा और खुद उसका जवाब भी दिया.

26 अक्‍टूबर को किया मर्डर

26 अक्टूबर को, आरोपी पत्नी को खेड शिवापुर के पास गोगलवाड़ी में किराए पर लिए गए एक गोदाम को दिखाने के बहाने उसे ले गया. यहां उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और वहीं बनाई गई भट्टी में शव जला दिया. लापता होने की शिकायत दर्ज होने के बाद, पति समीर जाधव बार-बार पुलिस स्टेशन आकर पूछताछ कर रहा था कि उसकी पत्नी को कब ढूंढा जाएगा. पुलिस उपायुक्त संभाजी कदम के अनुसार, पुलिस ने उसकी लगातार पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर मामला खोला.

कैसे खुला सारा मामला

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के बाद, आरोपी की तरफ से दी गई जानकारी में विसंगतियां मिलीं. पुलिस ने उसे बुलाया और पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.आरोपी के खिलाफ वारजे मालवाडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच के लिए राजगढ़ पुलिस थाने को सौंप दिया गया है.

