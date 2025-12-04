लात-डंडों से सरेआम पिटाई... छेड़छाड़ करने वाले मनचले की महिला ने ऐसी लगाई क्लास कि मांगने लगा माफी

महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ महिलाओं ने एक युवक की जमकर पिटाई की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिलाएं युवक की शर्ट उतरता कर पिटाई कर रही है. ताबड़तोड़ पिटाई होने के बाद मनचले के होश ठिकाने आ गए, वो तुरंत अपने किए पर माफी मांगने लगा. लेकिन तब तक बात आगे निकल चुकी थी. उसकी पिटाई का वीडियो वहां खड़े कई लोगों के मोबाइल में कैद हो चुका था. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो से मनचले की करतूत और उसको मिली सजा हर किसी तक पहुंच रही है.

ठाणे के डायघर इलाके की घटना



मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला ठाणे के मुंब्रा से सटे डायघर इलाके की है. जहां कुछ महिलाओं ने छेड़छाड़ करने वाले शख्स को बीच सड़क पर जमकर पीटा. बताया गया कि यह घटना डायघर के देसाई गांव में हुई. आरोप है कि एक शख्स पिछले तीन दिनों से एक महिला का पीछा कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था.

डायघर पुलिस आरोपी शख्स की कर रही तलाश

इससे परेशान होकर महिला ने बीच सड़क पर उस शख्स को पकड़ लिया. महिला ने न केवल उसे पीटा, बल्कि उसके कपड़े उतरवाकर और लकड़ी के डंडे से उसकी पिटाई की. वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है और फिलहाल डायघर पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है.

