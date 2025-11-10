धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा ने FIR रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा का 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ FIR को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कुछ ही समय में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इस मामले में सुनवाई होगी. शिल्पा और राज कुंद्रा ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है. आपको बता दें कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की EOW कर रही है. इस मामले में शिल्पा और राज कुंद्रा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट प्रशांत पाटिल अपीयर होंगे.