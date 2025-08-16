दिल्ली में बेकाबू रफ्तार का कहर! 'थार' ने बाइक सवार रौंदा, एक की मौत

दिल्ली में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शख्स को रौंद दिया. इस घटना में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई. घटना दिल्ली के मोती नगर की बताई जा रही है. पुलिस ने मृतक शख्स की पहचान बेचू लाल के रूप में की है. घटना के बाद से आरोपी कार चालक फरार है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुटी है.

पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि थार कार की टक्कर से बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. इस टक्कर से कार का अगला हिस्सा भी डैमेज हुआ है. ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार के अंदर सेफ्टी एयरबैग भी खुल चुके हैं. पुलिस ने फिलहाल कार को कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपी की तलाश अभी जारी है.

15 दिनों में इस तरह की दूसरी घटना

आपको बता दें कि दिल्ली में तेज रफ्तार का यह कोई पहला मामला नहीं है. इसी महीने की 10 तारीख को ऐसा ही एक मामला चाणक्यपुरी इलाके से सामने आया था. उस घटना में भी एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल गया था. हालांकि, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस को आरोपी चालक की कार से शराब की बोतलें भी मिलीं थी. पुलिस की जांच में पता चला था कि आरोपी ने अपने दोस्त से कार चलाने के लिए मांगी थी, और वह कार पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया.