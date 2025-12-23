विज्ञापन
फर्जी बीमा के जरिये ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, दिल्‍ली पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार

दिल्‍ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने फर्जी इंश्‍योरेंस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. साथ ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आशंका जताई है कि आरोपी करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दे चुके हैं.

  • दिल्ली पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है.
  • गिरोह आरबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट, आईआरडीए और एनपीसीएल के फर्जी लोगो व नोटिस का इस्तेमाल कर लोगों को डराता था.
  • पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक महिला भी है. साथ ही कई मोबाइल, लैपटॉप भी बरामद किए हैं.
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली पुलिस साइबर ठगी को अंजाम देने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. दिल्‍ली पुलिस की द्वारका साउथ थाना टीम ने अब एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है. साथ ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. आरोपी फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों को झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे और फिर ठगी को अंजाम देते थे. पुलिस ने इस मामले में कई मोबाइल और लैपटॉप सहित अन्‍य सामान बरामद किया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह आरबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट, आईआरडीए और एनपीसीएल के फर्जी लोगो और नोटिस का इस्तेमाल करता था और लोगों को डराता था. इसके बाद पुरानी या लैप्स इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त दिलाने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाता था.

एक करोड़ की ठगी को दिया अंजाम!

आशंका है कि आरोपी करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दे चुके हैं, जबकि 20 लाख रुपये से अधिक की रकम संदिग्ध बैंक खातों में फ्रीज कराई गई है.

इस मामले में पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी साहिल बेरी कॉल के जरिए पीड़ितों को जाल में फंसाता था, जबकि अन्य आरोपी बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) उपलब्ध कराते थे. सागरपुर इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर कई आरोपियों को पकड़ा गया, जहां से हजारों लोगों का इंश्योरेंस डेटा बरामद हुआ है.

आरोपियों के पास से ये हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 4 हार्ड डिस्क, एक क्रेटा कार और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं. इस मामले में द्वारका साउथ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और अब आगे की जांच की जा रही है.

