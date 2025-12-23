भारत लाया गया 13 हजार करोड़ के ड्रग्स मामले में आरोपी ऋतिक बजाज, थाईलैंड से भागा था दुबई

ड्रग्स मामले में दिल्ली पुलिस और सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है. एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में शामिल ऋतिक बजाज को दुबई से भारत लाया गया है. ऋतिक बजाज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ऋतिक बजाज की तलाश में थी. वह लंबे समय तक बैंकॉक में रहा, उसके बाद वहां से दुबई भाग गया था. उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी ड्रग तस्करी का मामला दर्ज किया था.

दुबई से दिल्ली लाया गया ऋतिक बजाज

दिल्ली पुलिस की एक टीम ऋतिक को दुबई से दिल्ली लेकर पहुंची है. बता दें कि सीबीआई इंटरपोल की मदद से अब तक 150 से ज्यादा भगोड़े अपराधियों को भारत ला चुकी है. एनडीटीवी ने ही सबसे पहले बताया था कि ऋतिक को दुबई में पकड़ा गया था. अब उसे भारत लाया जा चुका है.

कौन है ऋतिक बजाज?

ऋतिक बजाज 13000 करोड़ की ड्रग्स के मामले में आरोपी है. उसे दुबई पुलिस ने पिछले महीने ही पकड़ा था. उसे थाईलैंड से दुबई आते ही पकड़ा गया था. अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुजरात से 13000 करोड़ की कोकीन पकड़ी थी. साथ ही 50 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा भी पकड़ा गया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, उसमें ऋतिक बजाज भी एक आरोपी है.

ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है वीरेन्द्र बसोया

इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर वीरेन्द्र बसोया है, जो इस समय दुबई में छिपा बैठा है. इंटरपोल ने उसके बेटे ऋषभ बसोया के खिलाफ भी इसी मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है.