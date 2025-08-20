एकतरफा इश्क की कैसी सनक! MP में छेड़खानी की शिकायत पर लड़के ने टीचर को जलाया; जानें पूरा मामला

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है, जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है. जहां स्कूल के पूर्व छात्र सूर्यांश कोचर (18) ने सोमवार को अपनी पूर्व टीचर स्मृति दीक्षित (26) पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. यह हमला कथित रूप से एक निजी रंजिश के चलते किया गया, जो एक शिकायत से जुड़ी थी. टीचर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसका बदला लेने के लिए पेट्रोल छिड़क टीचर को आग लगा दी.

आरोपी ने टीचर को कैसे लगाई आग

पुलिस के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 3:30 बजे हुई जब आरोपी एक पेट्रोल से भरी बोतल लेकर टीचर के घर पर पहुंचा. जहां उसने पेट्रोल उन पर छिड़क दिया और आग लगा दी, इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. पीड़िता को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि टीचर का शरीर 10-15 फीसद तक जला है. हालांकि, अब टीचर खतरे से बाहर है और इलाज जारी है.

एकतरफा इश्क का मामला

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और शिक्षिका पिछले 2 सालों एक-दूसरे को जानते थे. आरोपी सूर्यांश कोचर को टीचर से एकतरफा इश्क था. स्कूल से निकाले जाने के बाद वह किसी अन्य स्कूल में पढ़ाई कर रहा था. पुलिस अधिकारी मनोज गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में टीचर पर आरोपी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत टीचर ने स्कूल प्रशासन से की थी. इसी शिकायत से गुस्से में आकर आरोपी ने यह हमला किया.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

मनोज गुप्ता ने NDTV को बताया, “यह मामला एकतरफा प्रेम और निजी बदले का है. आरोपी ने पूरी योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.” कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को डोंगरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.