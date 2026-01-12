MP News: मध्य प्रदेश के देवास जिले से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. देवास के रोहित पटेल मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था. यह मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

देवास पुलिस को 08–09 जनवरी 2026 की दरम्यानी रात इंदौर–देवास बायपास मेन रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. शव की हालत को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और तत्काल जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान मृतक की पहचान रोहित पटेल उम्र 42 वर्ष, निवासी शिप्रा एक्सटेंशन इंदौर के रूप में हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए देवास पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. जांच की कड़ियां जुड़ती चली गईं और पुलिस चौंकाने वाले सच तक पहुंच गई.

पत्नी के अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध

देवास एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदोरिया ने बताया कि जांच में सामने आया कि रोहित पटेल की पत्नी के अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध थे. इसी कारण दोनों ने मिलकर रोहित को रास्ते से हटाने की साजिश रची. योजना के तहत आरोपियों ने पहले रोहित को शराब पिलाकर बेहोश किया और इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को इंदौर–देवास बायपास रोड पर फेंक दिया ताकि मामला सड़क हादसा या अज्ञात मौत लगे. हालांकि पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के चलते आरोपियों की साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी.

चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी जब्त की गई है. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. देवास पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में चार्जशीट पेश की जाएगी.



