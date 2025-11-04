विज्ञापन
हैदराबाद में डॉक्टर के घर से चल रहा था ड्रग सिंडिकेट, STF की छापेमारी में खुलासा

स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने डॉक्टर के घर पर छापा मारते हुए 6 तरह के मंहगे ड्रग्स बरामद किए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपये आंकी जा रही है.

  • तेलंगाना की एक्साइज स्पेशल टास्क फोर्स ने हैदराबाद के मुशीराबाद में डॉक्टर जॉन पॉल के मकान पर छापा मारा
  • छापे के दौरान प्रतिबंधित और मंहगे ड्रग्स बरामद किए गए जिनकी कीमत लगभग तीन लाख रुपये है
  • इस मामले में डॉक्टर जॉन पॉल को गिरफ्तार किया गया है जबकि उसके तीन साथी प्रमोद, संदीप और शरत फरार हैं
हैदराबाद:

तेलंगाना की एक्साइज स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में एक पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर के किराए के मकान पर छापा मारकर एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की 'बी टीम' ने डॉक्टर जॉन पॉल के निवास पर छापा मारते हुए छह प्रकार के मंहगे ड्रग्स बरामद किए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई जा रही है. डॉक्टर जॉन पॉल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके 3 साथी प्रमोद, संदीप और शरत (या सरतुलु) फरार हैं. STF अधिकारियों के अनुसार, जॉन पॉल खुद भी नशे का आदी है और अपनी लत को पूरा करने के लिए इस तस्करी नेटवर्क से जुड़ गया था.

ड्रग तस्करी का केंद्र बना डॉक्टर का घर

इस मामले की जांच में यह भी साफ हुआ कि जॉन पॉल का किराए का मकान सिर्फ ड्रग्स को रखने की जगह नहीं था, बल्कि यह पूरे नेटवर्क का मुख्य वितरण केंद्र था. प्रमोद, संदीप और शरत दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से  भी भारी मात्रा में ड्रग्स लाकर जॉन पॉल के घर तक पहुंचाते थे. फिर वहां से जॉन पॉल इन ड्रग्स को उन ग्राहकों को बेचता था, जिनकी पहचान उसके साथियों द्वारा की जाती थी. इस नेटवर्क में जॉन पॉल को ड्रग्स मुफ्त में इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी, बदले में वह अपने घर को तस्करी के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा था.

STF की कार्रवाई और बरामदगी

गुप्त सूचना के आधार पर STF ने जब जॉन पॉल के घर पर छापा मारा, तो वहां पर टीम को कई तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स मिले, जिनमें शामिल हैं:

  • OG Kush – 26.95 ग्राम
  • MDMA – 6.21 ग्राम
  • LSD स्टिक – 15
  • कोकीन – 1.32 ग्राम
  • गम्मस – 5.80 ग्राम
  • हैशिश ऑयल – 0.008 ग्राम

Hyderabad Doctor House Drugs Syndicate, Hyedrabad Drug Network, Crime News
