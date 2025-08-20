प्यार, शक और फिर 5 दिन तक पिलाया जहर, दिल्ली में शख्स ने की पत्नी की खौफनाक हत्या

राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का शक करते हुए पहले उसे पांच दिन तक कीटनाशक और नशे की गोलियां पिलाईं और फिर मौत के बाद दोस्तों की मदद से शव को कब्रिस्तान में दफना दिया. पुलिस ने गहन जांच के बाद इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया और पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे हुई हत्या?

10 अगस्त को महिला की सहेली ने महरौली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसे शक था कि उसकी 30 वर्षीय दोस्त फातिमा कहीं गलत तरीके से बंधक बनाई गई है. इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज ने इस केस की परतें खोल दीं. 31 जुलाई को फातिमा अपने पति शबाब अली और उसके साथियों के साथ कार में दिखाई दी थी, लेकिन वह बेसुध हालत में थी. इसके बाद पुलिस ने पति से पूछताछ शुरू की.

कब्रिस्तान से मिला शव

कड़ी पूछताछ में पेशे से ठेकेदार शबाब अली (47) ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने बताया कि फातिमा के कथित अवैध संबंधों पर शक के चलते उसने यह खौफनाक साज़िश रची. उसने फतेहपुर बेरी इलाके में निर्माणाधीन मकान में पत्नी को नशे की गोलियां और कीटनाशक पिलाकर रखा. जब हालत बिगड़ती तो कंपाउंडर को दिखा देता. 31 जुलाई तक फातिमा को वहां ज़हर देता रहा. 1 अगस्त की रात उसकी मौत हो गई. इसके बाद शबाब अली ने अपने दोस्तों शाहरुख (28) और तंवीर (25) के साथ मिलकर शव को कार में रखा और चंदनहोला कब्रिस्तान में दफना दिया.

हत्या को छुपाने के लिए शबाब अली अमरोहा चला गया और पत्नी के फोन से उसके दोस्तों को संदेश भेजा कि वह किसी और से शादी करने के लिए घर छोड़ गई है. इसके अलावा उसने महिला के कपड़े भी गंगनहर किनारे फेंक दिए.

कैसे हुआ खुलासा?

पहले शबाब अली ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उसने शव को गंगनहर में फेंक दिया है. पुलिस काफी समय तक वहीं तलाश करती रही. लेकिन जब पूछताछ और कड़ी हुई तो उसने राज़ खोला कि शव कब्रिस्तान में दफनाया गया है. 15 अगस्त को एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने कब्रिस्तान से फातिमा का शव बरामद किया.

अब तक किसकी-किसकी हुई है गिरफ्तारी?

शबाब अली (47 वर्ष) – पेंटर, मूल निवासी अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

शाहरुख खान (28 वर्ष) – इलेक्ट्रिशियन, चंदनहोला निवासी

तंवीर (25 वर्ष) – पेंटर, मूल निवासी अररिया (बिहार)

तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या और शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है. वहीं, चौथे आरोपी की तलाश अभी जारी है.

पुलिस ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है?

डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि इस पूरे मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत जुटाने के बाद आरोपियों तक पहुंचा गया. सीसीटीवी फुटेज में शबाब अली को पत्नी को कंधे पर उठाकर घर ले जाते हुए भी देखा गया. पुलिस का कहना है कि यह वारदात सिर्फ शक और अविश्वास के कारण हुई, जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया.

