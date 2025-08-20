विज्ञापन
विशेष लिंक

कोई बेहाश, किसी ने तोड़े शीशे... मुंबई में हवा में अटके 700 लोग कैसे बचाए गए, देखिए

बिजली और एसी सिस्टम बंद होने से 15 यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की. अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया, जबकि एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है.

Read Time: 3 mins
Share
कोई बेहाश, किसी ने तोड़े शीशे... मुंबई में हवा में अटके 700 लोग कैसे बचाए गए, देखिए
  • मुंबई में भारी बारिश के चलते मंगलवार शाम दो मोनोरेल ट्रेनें एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गईं
  • ट्रेन में फंसे कई यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की, बिजली आपूर्ति बाधित होने से एसी बंद हो गया था
  • एमएमआरडीए ने बताया कि उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा बाधित होने से यात्रियों को मोनोरेल में सवार होना पड़ा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एलिवेटेड ट्रैक पर बहुत अधिक भीड़ वाली दो मोनोरेल ट्रेन फंस गईं, जिसके 782 यात्रियों को बचा लिया गया. ट्रेन में फंसे कई यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की, जिनमें से कुछ लोग बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण एयर कंडीशनर (एसी) बंद होने से बेहोश हो गए, हालांकि केवल एक यात्री को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसकी हालत स्थिर बताई गई.

Latest and Breaking News on NDTV

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने कहा कि भारी बारिश के कारण उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित होने की वजह से यात्रियों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था और वह मोनोरेल में सवार हो गए. अचानक भीड़ को संभालने में सक्षम नहीं हो पाने के कारण ट्रेन में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

जानकारी के अनुसार, मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच एक मोनोरेल ट्रेन में फंसे 582 यात्रियों को बचाया गया. अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य मोनोरेल ट्रेन से 200 से यात्रियों को निकाला गया, जिन्हें सफलतापूर्वक पास के वडाला स्टेशन पर वापस लाया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

शाम करीब सवा छह बजे मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच फंसी मोनोरेल ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. बिजली और एसी सिस्टम बंद होने से 15 यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की. अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया, जबकि एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है.

Latest and Breaking News on NDTV

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जाएगी.

Latest and Breaking News on NDTV

एमएमआरडीए के संयुक्त आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे ने कहा, ‘‘बारिश के कारण लोग विभिन्न स्टेशन पर फंस गए. ट्रेन की क्षमता से अधिक लोग मोनोरेल ट्रेन में चढ़ गए.''

Latest and Breaking News on NDTV

ट्रेन से निकाले जाने के बाद एक यात्री ने कहा, ‘‘मैं लगभग एक घंटे 45 मिनट तक मोनोरेल में फंसा रहा. अधिकारियों से कोई संपर्क न होने के कारण लोग डरे हुए थे. कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की. कुछ यात्री बेहोश हो गए.''

Latest and Breaking News on NDTV

एक महिला यात्री ने बताया कि अंदर न तो एयर कंडीशनर चल रहा था और न ही बिजली. मुंबई में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे महानगर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

ये भी पढ़ें-: PM, CM हो या मंत्री, 30 दिन की गिरफ्तारी पर जाएगी कुर्सी! जानें बिल पर कांग्रेस क्यों आगबबूला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Monorail Incident, Mumbai Heavy Rainfall, Monorail Stuck Elevated Track
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com