रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, परिजनों ने पकड़ा, फिर पीट-पीटकर मार डाला

रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. मामला झारखंड के धनबाद से सामने आया है. जहां युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है.

मारे गए युवक की फाइल फोटो और विलाप करते परिजन.
धनबाद:

झारखंड के धनबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां बेटी के लव स्टोरी से नाराज परिजनों ने प्रेमी युवक को धोखे से घर बुलाकर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी. शव को घर के आंगन में धान की पत्तियों के नीचे छुपा दिया. मृतक की पहचान कपिल राय (32) निवासी हरिहरपुर के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, कपिल राय का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जाता है कि गुरुवार रात वह युवती से मिलने उसके घर गया था.

प्रेमिका से मिलने रात में उसके घर गया था युवक

उसी दौरान युवती के परिजनों ने उसे देख लिया. गुस्से में आकर उन्होंने कपिल की हत्या कर दी. शुक्रवार सुबह जब कपिल के परिजन उसे खोजने निकले और गांव में उसकी कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. इसी बीच ग्रामीणों को पता चला कि कपिल अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और वहीं उसकी हत्या कर दी गई.

खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण आरोपी के घर के बाहर जुट गए और जमकर हंगामा करने लगे. सूचना पर हरिहरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी गंगा ठाकुर के घर की तलाशी ली, जहां आंगन से शव मिला तो स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई.

आक्रोशित लोगों ने 10 घंटे तक किया बवाल

ग्रामीण आरोपी को पुलिस के हवाले न कर, खुद सजा देने की मांग करने लगे. इस विरोध के कारण पुलिस शव को कब्जे में नहीं ले पाई और स्थिति को संभालने में करीब दस घंटे लग गए. आरोपी गंगा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

