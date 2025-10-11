कंकाल ने चीख-चीख कर सुनाई हत्या की कहानी, पुलिस को धमकाने वाली पत्नी ही आखिर में गिरफ्तार

गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है. महिला ने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी. इससे पहले दो हत्या की साजिश में वह नाकाम हो चुकी थी. लेकिन तीसरी बार में उसे कामयाबी मिल गई. आरोपी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है और इतनी शातिर है कि उसने पैसे वसूली के लिए कई लोगों पर फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. पूजा लगातार अपने पति को न तलाशने के आरोप में पुलिस को धमकाती भी थी.

सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती

बता दें कि पूजा पोस्ट ग्रेजुएट है, उसका प्रेमी महज सातवीं पास है. पूजा ने अपने पति योगेश की हत्या की साजिश रची, जिसमें आशीष उसका दोस्त चंद्रपाल और प्रवीण शामिल थे. पूजा और आशीष के मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. दरअसल सोशल मीडिया के जरिए पूजा की दोस्ती सुखदेव से हुई थी, जिससे उसके रिलेशन हो गए थे.

आखिर क्यों की हत्या?

लेकिन किसी बात को लेकर पूजा और सुखदेव में झगड़ा हुआ, जिसके बाद ब्रेकअप हो गया. सुखदेव ने अपने दोस्त आशीष को पूजा का नंबर दिया कि वह दोनों का पैचअप करवा दे. लेकिन आशीष ने खुद अपना पैचअप कर लिया. पूजा और योगेश की शादी साल 2013 में हुई थी उनके दो बेटे हैं. 3 साल से आशीष और पूजा के रिलेशन थे. पूजा के पति योगेश को इस बारे में जानकारी थी जिसे वह विरोध करता था. पूजा योगेश से तलाक मांगती थी जिसे वह देना नहीं चाहता था. इसी को लेकर पूजा ने पहले बिजनौर और उसके बाद साहिबाबाद में योगेश की हत्या की साजिश रची. लेकिन दोनों में योगेश की किस्मत में उसका साथ दिया और वह बच गया.

लेकिन 29 सितंबर को पूजा ने योगेश को फोन करके पिलखुवा बुलाया. वहां पहले से आशीष चंद्रपाल और प्रवीण तैयार थे. वहां, उन्होंने धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गए.

पति की तलाश पर पुलिस को धमकाती थी पूजा

पूजा इतनी शातिर थी कि वह लगातार पुलिस को धमकाती रही कि पुलिस उसके पति को तलाश नहीं कर रही है. साथ ही जब पिलखुवा में कंकाल मिला तो पूजा खुद उसकी शिनाख्त करने के लिए गई. अब पुलिस ने पूजा और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, चंद्रपाल और प्रवीण अभी भी फरार हैं.