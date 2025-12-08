आईआईटी धनबाद के 100 साल पूरे, नौ दिसंबर को शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे गौतम अदाणी

देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल आईआईटी (आईएसएम) धनबाद नौ दिसंबर को अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस संस्थान के शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम में उद्योगपति और अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस मौके पर संस्थान के भविष्य के रोडमैप से जुड़े कई विशेष कार्यक्रम और घोषणाएं की जाएंगी.

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद तीन से नौ दिसंबर तक शताब्दी स्थापना सप्ताह मना रहा है. इसमें स्टार्टअप, इनोवेशन, रिसर्च और एलुमनाई से जुड़े कई थीम-आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. हेरिटेज प्रदर्शनी, टेक शोकेस, विशेषज्ञों के व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो भी आयोजित किए जाएंगे.

'फाउंडेशन डे ऐड्रेस'देंगे गौतम अदाणी

नौ दिसंबर को होने वाले मुख्य समारोह में गौतम अदाणी 'फाउंडेशन डे ऐड्रेस' देंगे. वो छात्रों व शोधकर्ताओं को संबोधित करेंगे. समारोह में संस्थान की 100 साल की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है.

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की स्थापना नौ दिसंबर 1926 को हुई थी. इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था. संस्थान की शुरुआत एक विशेष स्कूल के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य खनन और भू-विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना था.

आईआईटी धनबाद की उपलब्धियां

पिछली एक सदी में संस्थान ने खनन इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर खनिज, ऊर्जा, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल और आधुनिक इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में अपना विस्तार किया.साल 2016 में इसे आधिकारिक तौर पर आईआईटी का दर्जा मिला. संस्थान ने खनिज अन्वेषण, क्लीन कोल तकनीक, खनन सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल माइनिंग जैसी परियोजनाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यहां के शोधकर्ताओं ने खनिज खोज, सुरक्षित खनन तकनीक और ऊर्जा समाधान पर कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं.

आईआईटी (आईएसएम) के पूर्व छात्र आज दुनिया की प्रमुख कंपनियों, ऊर्जा संस्थानों, टेक्नोलॉजी फर्मों और सरकारी नीतिगत संस्थानों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के साथ संस्थान की रिसर्च साझेदारियां जारी हैं. शताब्दी वर्ष के मौके पर शुरू की गई 'मिशन 2026' पहल का उद्देश्य संस्थान को ग्लोबल टेक और ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करना है.

