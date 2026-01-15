विज्ञापन
लखनऊ: शादी का झांसा देकर नर्सिंग छात्रा से रेप, KGMU का इंटर्न डॉक्टर गिरफ्तार

पुलिस की टीम लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही थी. गुरुवार को सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन कैसरबाग के रेडक्रॉस अस्पताल के पास मिली, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के एक इंटर्न डॉक्टर को नर्सिंग छात्रा के रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. डॉक्टर पर आरोप है कि उसने छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर और शादी का सपना दिखाकर उसका शारीरिक शोषण किया.

क्या है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि अलीगंज के पीजी में रहने वाली छात्रा की कुछ समय पहले कैसरबाग आगा साहब की कोठी स्थित फ्लैट के निवासी मो.आदिल से मुलाकात हुई थी. आरोपी आदिल ने उससे दोस्ती की और प्यार के जाल में फंसाया. इसके बाद शादी का झांसा देकर उसको अपने फ्लैट पर बुलाया और यौन शोषण किया. कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा. पीड़िता को लगा कि आरोपी सच में उससे शादी करना चाहता है. जब कुछ दिन पहले छात्रा ने आरोपी से शादी की बात कही तो वह टालमटोल करने लगा. फिर इसके बाद छात्रा के दबाव बनाने पर आरोपी शादी से मुकर गया.

ऐसे किया ब्लैकमेल

आरोप यह भी है कि उसने छात्रा की अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे, जिनके आधार पर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था.

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की शिकायत पर 29 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था. डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि, "पीड़िता ने कोर्ट में दिए अपने बयानों में एफआईआर के आरोपों की पुष्टि की. केस दर्ज होने के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार था. पुलिस ने उसके मूल निवास में भी दबिश दी थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया.

ऐसे आया पुलिस के हत्थे

पुलिस की टीम लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही थी. गुरुवार को सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन कैसरबाग के रेडक्रॉस अस्पताल के पास मिली, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया.

