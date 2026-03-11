बगदाद में अमेरिकी दूतावास की 'इमरजेंसी' चेतावनी: नागरिकों से कहा- 'तुरंत इराक छोड़ो', अपहरण का बड़ा खतरा

ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध हर बीतते दिन के साथ और घातक होता जा रहा है. दोनों ही देश एक दूसरे के ठिकानों पर बड़े हमले कर रहे हैं. ईरान खास तौर पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अब खाड़ी के देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है. इन आशंकाओं के बीच अब बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने इराक में रहने वाले अमेरिकियों को लेकर एक इमरजेंसी चेतावनी जारी की है. अपनी चेतावनी में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से खास अपील की है. दूतावास ने कहा है कि सभी अमेरिकी नागरिक तत्काल इराक छोड़ दें. दूतावास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिकी नागरिकों और उनके हितों पर यहां हमले का गंभीर जोखिम बना हुआ है. दूतावास की ये एडवाइजरी ऐसे में समय आई है जब बीते कुछ दिनों से ईरान इराक में मेरिकी सैन्य ठिकानों, राजनयिक सुविधाओं, ऊर्जा केंद्रों और संचार साइटों पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है.

تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 11 آذار 2026

الموقع: العراق

لا توجد أولوية أعلى من أمن المواطنين الأمريكيين بالنسبة للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية. تواصل حكومة الولايات المتحدة تقييم خيارات إضافية لمساعدة المواطنين الأمريكيين… pic.twitter.com/1FSlPVhwvV — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 11, 2026

दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री रुबियो और अमेरिकी विदेश विभाग के लिए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी प्राथमिकता नहीं है. अमेरिकी सरकार मध्य पूर्व छोड़ने में अमेरिकी नागरिकों की सहायता के लिए अतिरिक्त विकल्पों का आकलन करना जारी रखती है. इराक छोड़ने का कोई भी विकल्प उन अमेरिकी नागरिकों के साथ साझा किया जाएगा जो छोड़ना चाहते हैं.

ईरान और उससे जुड़े आतंकवादी मिलिशिया समूह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं. अमेरिकी नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने, कम प्रोफ़ाइल बनाए रखने और उन क्षेत्रों से बचने का आग्रह किया जाता है जहां वे निशाना बन सकते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े स्थानों पर या अन्य अमेरिकी नागरिकों के समूहों के साथ इकट्ठा होना आपको जोखिम में डाल सकता है. इराक में अमेरिकी नागरिकों और हितों के खिलाफ हमले हुए हैं और अमेरिकियों को अपहरण का खतरा है.

हमलों में अमेरिकी कंपनियों, विदेशियों द्वारा दौरा किए जाने वाले होटलों और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ी कंपनियों सहित इराक में अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है. पूरे इराक में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा स्थलों को भी हमलों में निशाना बनाया गया है.हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और अमेरिकी नागरिकों को समय पर जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. हम आपकी सुरक्षा के संबंध में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए नवीनतम उपलब्ध जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

