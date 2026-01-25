एक साल के रेयांश का क्या कसूर था... शादीशुदा प्रेमिका के बच्चे को प्रेमी ने मार डाला, CCTV से मिला सुराग

हरियाणा के पंचकूला शहर से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के एक साल के बच्चे की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी युवक का बच्चे को ले जाते हुए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वो बच्चे को दोनों के बीच रिश्तों में रोड़ा मानने लगा था. लिहाजा बेहद योजनाबद्ध ढंग से उसका अपहरण कर हत्या कर दी.बच्चे का शव सुखो माजरी बाईपास के पास एक बोरी में मिला था. 3 दिन पहले ही बच्चे का पहला जन्मदिन था और बर्थडे में काफी जश्न भी हुआ था.

हत्यारोपी ने पंचकूला शहर के सेक्टर 12ए के एक क्रैच (बच्चों को पालने की जगह) से एक साल के बच्चे को लिया था और फिर किडनैपिंग के बाद उसे मार डाला. पुलिस ने 1 साल के बच्चे की लाश पिंजौर के नजदीक सुखोमाजरी बाईपास के करीब एक बोरी में से शनिवार रात को बरामद किया था.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक गोपाल की मोहाली की रहने वाली शादीशुदा महिला से नजदीकी थी.गोपाल बच्चे को दोनों के रिश्तों में रोड़ा मानता था.इस हत्याकांड का आरोपी पिंजौर का गोपाल निकला, जो क्रेच में बच्चे को लेना आया था. क्रेच की संचालक को उसने खुद को बच्चे का बाप रवि बताकर वहां से उठाया था. पुलिस बच्चे की मां से भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं वो भी इसमें शामिल तो नहीं है.

पुलिस की जांच में पाया गया कि बच्चे की मां और आरोपी गोपाल के बीच इंस्टाग्राम पर दोस्ती थी. पुलिस क्रेच चलाने वाली से इस लापरवाही के बारे पूछताछ कर रही है कि बिना पहचान के उसने बच्चा कैसे एक अनजान शख्स को दे दिया.

ये केस प्रेम प्रसंग से जुड़ता देखकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है. पुलिस ने जांच के दौरान उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी गहराई जांच की. इसमें एक 35 साल का युवक बच्चे को गोद में लेकर जाता दिख रहा है. फुटेज के आधार पर पंचकूला पुलिस ने अन्य राज्यों और जिलों को बच्चे की किडनैपिंग की जानकारी देने के साथ बॉर्डर सील कर तलाशी शुरू की.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने बच्ची की निशानदेही कराई. उसका शव बरामद करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के साथ परिजनों को सौंपा.आरोपी अपने बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है.