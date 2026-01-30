विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ एक ही दोषी... न्याय की गुहार लेकर अमित शाह से मिलेंगे पीड़िता के पिता, CBI जांच पर उठाए सवाल

Kolkata RG Kar Case:: मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता CBI जांच से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि अब तक सिर्फ एक ही शख्स को दोषी पाया गया, जबकु सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है.

Read Time: 3 mins
Share
सिर्फ एक ही दोषी... न्याय की गुहार लेकर अमित शाह से मिलेंगे पीड़िता के पिता, CBI जांच पर उठाए सवाल
आरजी कर केस में सीबीआई जांच पर सवाल.
  • कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं
  • पीड़िता के परिवार को ट्रायल में पारदर्शिता की कमी और गवाहों के विरोधाभासी बयानों से असंतोष है
  • परिवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की मांग की है. समिक भट्टाचार्य ने उनकी मदद का आश्वासन दिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने सीबीआई जांच और ट्रायल पर सवाल उठाए हैं. बेटी के लिए न्याय की आस में वह देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने सीबीआई (CBI) की अब तक की जांच की रफ्तार और दिशा पर सवाल खड़े किए हैं. पीड़िता के पिता पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के सामने भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं. समिक भट्टाचार्य ने परिवार को आश्वासन दिया है कि वे गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात करवाने में पूरी मदद करेंगे.

ये भी पढे़ं-बिहार में गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? कोई न आया तो बेटियों ने उठाई अर्थी, तेरहवीं के पैसे के लिए भटक रहीं

सीबीआई जांच से पीड़िता का परिवार संतुष्ट नहीं

मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्रियागत खामी और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया. उनका कहना है कि अब तक सिर्फ एक शख्स को ही दोषी पाया गया है. उनका कहना है कि पूरे मामले की सुनवाई बंद कमरे के भीतर हुई है. उनको वहां जाने की इजाजत तक नहीं थी. पीड़िता के पिता का आरोप है कि गवाहों के बयान भी विरोधाभासी थे. अगर कोर्ट रूम के भीतर जाने की इजाजत होती तो शायद वह सही तरीके से मुद्दों को पेश कर सकते थे. यही वजह है कि ये ट्रायल उनको स्वीकार नहीं है. 

मिल रहा चुनाव लड़ने का ॉफर, हमें इंसाफ चाहिए

 मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता का कहना है कि उनको चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन उनको इंसाफ चाहिए. कोलकाता में आरजी कर पीड़िता के माता-पिता ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि कई राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया. पीड़िता की मां ने बताया, "हम दोनों से राजनीतिक पार्टियों ने संपर्क किया था. टीएमसी ने शुरू से ही हमें राजनीति में शामिल होने का ऑफर दिया और पैसे भी ऑफर किए, लेकिन हम इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए.

हमारी लड़ाई केवल इंसाफ के लिए है

उन्होंने कहा कि हम पार्टी का साथ तभी देंगे, जब हमको इंसाफ मिलेगा. जो पार्टी हमें इंसाफ दिलाने का काम करेगी, हम उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं. हमारी लड़ाई केवल इंसाफ के लिए है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. महिला डॉक्टर के पिता ने कहा कि उन्हें बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया.

सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई

 कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल राज्य को झकझोर कर रख दिया था. मामले की जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, जिसे बाद में सीबीआई का समर्थन मिला. केंद्रीय एजेंसी ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि इस अपराध का दोषी केवल संजय राय है. इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, हालांकि महिला डॉक्टर का परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. उनका कहना है कि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है और मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. यह मामला न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल बन गया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Bengal Rape Murder Case, Kolkata RG Kar Case, Kolkata RG Kar Rape-murder Case, Amit Shah, Shamik Bhattacharya
Get App for Better Experience
Install Now