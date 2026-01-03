बड़ी फिरौती की मांग, विदेश से कॉल...ताबड़तोड़ फायरिंग से रोहिणी को दहलाने वाले केस में क्या कुछ पता चला

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक कारोबारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने करीब 25-30 राउंड गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए. एक राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. ये घटना शुक्रवार शाम के करीब साढ़े 5 बजे की है.

25 से ज्यादा खाली खोखे बरामद

डीसीपी रोहिणी के मुताबिक, फायरिंग की सूचना मिलते ही पीसीआर और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को सड़क पर 25 से ज्यादा खाली खोखे मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं मौके पर एक नीली टोयोटा इनोवा गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे पर गोलियों के निशान मिले हैं. NDTV से बात करते हुए विकास अग्रवाल, जिनकी गाड़ी पर गोलियां लगीं, ने बताया कि बदमाशों का असली निशाना कोई और था. उन्होंने कहा कि बदमाशों का टारगेट एक प्रॉपर्टी कारोबारी था. उन्हें पहले से धमकियां मिल रही थीं. मेरी गाड़ी यहां खड़ी थी, उसी पर फायरिंग की गई. करीब 10 गोलियां मेरी गाड़ी पर लगीं और बाकी हवा में चलाई गईं.

ये भी पढ़ें : कर्मचारी के नाम पर 20 कंपनियां, 176 शिकायतें, 180 करोड़ का लेन-देन.. दिल्ली में ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस कारोबारी को निशाना बनाया गया, उसे 26 से 29 दिसंबर के बीच एक विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल और वॉयस मैसेज आए थे. कॉल करने वाले ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताया और फिरौती की मांग की थी. कारोबारी ने इसकी शिकायत पहले पुलिस से नहीं की थी. अब फायरिंग की घटना के बाद थाना बेगमपुर में FIR संख्या 04/26 दर्ज कर ली गई है.

मौके पर क्राइम टीम और FSL टीम को बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है. उनका कहना है कि इलाके में इससे पहले कभी इस तरह की वारदात नहीं हुई थी.

ये भी पढ़ें : बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे ड्रग तस्करों का प्लान फेल, एयरपोर्ट पर एक्स-रे जांच में पकड़ी गई ₹20.95 करोड़ की कोकीन