अगली गोली माथे पर होगी... दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर गोलीबारी कर गैंग ने दी धमकी

दिल्ली में प्रापर्टी डीलर्स को कुख्यात गैंगस्टर लगातार निशाना बना रहे हैं. हाल ही में मधु विहार इलाके के एक प्रापर्टी डीलर के घर पर लारेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने गोलियां चलाकर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. इस वारदात को लोग भूले भी नहीं थे कि मंडावली में भी एक प्रापर्टी डीलर के घर के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने गोलीबारी की है. साथ ही आरोपी एक पर्ची भी फेंककर गए है, जिसमें लिखा है कि बात मान लें नहीं तो अगली गोली तेरे माथे पर होगी.

इस वारदात में गैंगस्टर रणदीप भाटी का नाम सामने आ रहा है. पीड़ित प्रापर्टी डीलर दीपक बंसल की शिकायत पर मंडावली थाना ने केस दर्ज किया है.

20 करोड़ के मकान पर किया कब्‍जा

पीड़ित का दावा है गोली चलने के अगले ही दिन भाटी गिरोह के इशारे पर सीमापुरी थाने के घोषित बदमाश मुकेश गोस्वामी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो सौ गज के चार मंजिला मकान पर कब्जा कर लिया, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपये है. उस पर वारदात से पीड़ित और उसका परिवार डरा हुआ है.

पीड़ित अपने परिवार के साथ गणेश नगर में रहता है. पीड़ित ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसके पास अज्ञात नंबरों से बदमाशों के काल आ रहे थे. काल करने वाले खुद को रणदीप भाटी गिरोह का बताते हैं. इसकी काल रिकार्डिंग व मैसेज भी पीड़ित के पास हैं. आरोपी शकरपुर स्कूल ब्लाक में उनकी 200 गज की चार मंजिला संपत्ति मांग रहे थे.

पुलिस से कब्‍जा खाली करवाने की मांग

आरोप है कि पीड़ित ने संपत्ति देने से मना किया तो बदमाशों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार पर गोली चलवा दी. बदमाशों ने पर्ची दी कि कपिल की बात मान लें नहीं तो अगली गोली माथे पर लगेगी. पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है कि बदमाशों ने जबरन उनकी संपत्ति पर जो कब्जा किया है, उनसे खाली करवाया जाए.

गोली चलने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है. आरोपियों की पहचान के लिए कैमरों के फुटेज खंगालें जा रहे हैं.