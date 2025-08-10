विज्ञापन
शक, लालच और गुस्सा... जब अपनों के ही खून से लाल हुई दिल्ली, ये घटनाएं आपको हिलाकर रख देंगी

पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन जैसे रिश्तों में शक, लालच और गुस्से ने खून की नदियां बहा दीं. ये वारदातें न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि रिश्तों की मजबूती पर भी सवाल खड़े करते हैं.

  • दिल्ली के करावल नगर में रक्षाबंधन के दिन एक व्यक्ति ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी
  • दिल्ली में पिछले 2-3 साल में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है
  • इस तरह की घटनाएं जहां कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, वहीं टूटटे रिश्तों की भी कहानी बताते हैं
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली को दिलवालों की शहर मानी जाती है. जहां रिश्तों की डोर और विश्वास की नींव पर समाज की बुनियाद टिकी है, वहां हाल के बरसों में रिश्तों का खून एक डरावनी सच्चाई बनकर सामने आया है. रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर, जब भाई-बहन का अटूट बंधन मनाया जाता है, करावल नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. यह महज एक घटना नहीं, बल्कि उन तमाम हत्याकांडों की कड़ी है, जो रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर रहे हैं. बीते दो सालों में दिल्ली ने परिवार, शादी और भरोसे के रिश्तों में हिंसा और विश्वासघात की ऐसी दर्दनाक कहानियां देखीं, जो इंसानियत पर सवाल खड़े करती हैं. 

पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन जैसे रिश्तों में शक, लालच और गुस्से ने खून की नदियां बहा दीं. ये वारदातें न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि समाज के नैतिक पतन का आईना भी हैं. आइए, उन पांच हत्याकांडों पर नजर डालें, जिन्होंने दिल्ली में रिश्तों की नींव को झकझोर दिया.

करावल नगर में तिहरा हत्याकांड (अगस्त 2025)

रक्षाबंधन के पवित्र दिन दिल्ली के करावल नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया. एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. इस खौफनाक हत्याकांड ने रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर दिया, खासकर उस दिन जब भाई-बहन का प्रेम मनाया जाता है. पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों का शक इस हत्या की वजह बना. आरोपी ने पहले पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर बच्चों को भी नहीं बख्शा. वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस ने फौरन जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में ले लिया. यह हत्याकांड परिवार में विश्वासघात और समाज में बढ़ती असहिष्णुता का प्रतीक है. स्थानीय लोगों ने इसे रिश्तों के खोखलेपन की मिसाल बताया. मामले की गहन जांच जारी है, और यह घटना दिल्ली में रिश्तों के खून की क्रूर हकीकत को उजागर करती है.

लाजपत नगर में दोहरा हत्याकांड (जुलाई 2025)

जुलाई 2025 में दिल्ली के लाजपत नगर में एक घरेलू सहायक मुकेश ने अपनी मालकिन रुचिका और उनके 14 साल के बेटे कृष की निर्मम हत्या कर दी. इस वारदात ने नियोक्ता-कर्मचारी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया. मुकेश ने बताया कि मालकिन की डांट ने उसे इस कदर गुस्सा दिलाया कि उसने यह खौफनाक कदम उठाया. उसने दोनों की हत्या कर शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की और बिहार भागने की फिराक में था. लेकिन, यूपी जीआरपी और दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा. यह मामला छोटी-सी बात पर हिंसा में बदलने वाले रिश्तों की सच्चाई को उजागर करता है. इलाके में इस घटना से डर और अविश्वास का माहौल बन गया. पुलिस ने हत्या के हथियार बरामद किए और मुकेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. यह हत्याकांड रिश्तों में संवेदनशीलता की कमी और भरोसे के टूटने की त्रासदी को सामने लाता है.

पांडव नगर हत्याकांड (नवंबर 2022, खुलासा 2023)

पांडव नगर में पूनम और उनके बेटे दीपक ने मिलकर पूनम के पति अंजन दास को मौत के घाट उतार दिया. इस हत्याकांड ने पारिवारिक रिश्तों के नैतिक पतन को बेपर्दा किया. अंजन पर अवैध संबंध और परिवार पर बुरी नजर रखने का इल्जाम था. गुस्से में आकर मां-बेटे ने उसका गला काटा और शव के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रखे. बाद में इन्हें धीरे-धीरे ठिकाने लगाया गया. यह क्रूरता दिल्ली के कुख्यात श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद दिलाती है. इस साजिश ने समाज में रिश्तों के प्रति अविश्वास को और गहरा किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और मामला अदालत में है. यह वारदात बताती है कि परिवार में शक और गुस्सा कैसे खूनी मंजर में बदल सकता है.

निक्की यादव हत्याकांड (फरवरी 2023)

निक्की यादव हत्याकांड ने वैवाहिक रिश्तों में विश्वासघात की दर्दनाक कहानी उजागर की थी. साहिल गहलोत, जिसने 2020 में निक्की से शादी की थी, ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. वजह थी परिवार का इस शादी को नकारना और साहिल की दूसरी शादी की योजना. उसने निक्की का गला मोबाइल डाटा केबल से घोंटकर उसे मार डाला और शव को कार में छिपाया. इस साजिश में साहिल के पिता समेत पांच लोग शामिल थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर साहिल को पकड़ा. यह मामला पारिवारिक दबाव और रिश्तों में धोखे का प्रतीक बन गया. निक्की की हत्या ने वैवाहिक रिश्तों की नाजुकता पर सवाल उठाए. इस वारदात ने दिल्ली में रिश्तों के खून की एक और भयावह दास्तान को सामने लाया. समाज में ऐसी घटनाएं रिश्तों के प्रति अविश्वास को और बढ़ा रही हैं.

अशोक विहार हत्याकांड (2023-2024)

अशोक विहार में एक मां ने अपनी 5 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया, जिसने ममता जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया. पति के छोड़ने के बाद वह दूसरी शादी करना चाहती थी और बच्ची को अपने रास्ते की रुकावट मानती थी. उसने बेटी का गला घोंटकर हत्या की और शव को छिपाने की कोशिश की. पुलिस ने संदिग्ध हालात में शव बरामद किया और मां को गिरफ्तार कर लिया. यह वारदात न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों में क्रूरता को दिखाती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबावों के असर को भी उजागर करती है. इलाके में इस घटना से गहरा आक्रोश फैला. पुलिस ने गहन जांच शुरू की, और यह हत्याकांड रिश्तों में स्वार्थ और हिंसा की चरम स्थिति को बयां करता है. ऐसी घटनाएं समाज में रिश्तों की नींव को कमजोर कर रही हैं.

