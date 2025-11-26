विज्ञापन

'तुम मेरी नौकरानी जैसी दिखती हो...', वकील का खुलासा, सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ क्यों दर्ज कराया केस ?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग पर सालों तक शारीरिक, मानसिक, यौन और वर्बल हिंसा का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है.

सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ दर्ज कराया केस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. सेलिना का कहना है कि शादी के दौरान कई सालों तक उनके साथ फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और वर्बल अब्यूज़ हुआ. यह शिकायत करंजवाला एंड कंपनी की मदद से एक लोकल कोर्ट में दर्ज की गई है.



ऑस्ट्रिया से भागकर भारत आईं सेलिना

सेलिना की वकील निहारिका करंजवाला ने बताया कि यह हिंसा उनकी शादी के लगभग पूरे समय चलती रही. उनके मुताबिक, पीटर हाग अक्सर गुस्से में आकर सेलिना के साथ मारपीट करते थे और उन्हें डराते-धमकाते थे. हालत इतनी खराब हो गई कि सेलिना को लगभग बिना सामान लिए ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत आना पड़ा. उनके तीनों बच्चे फिलहाल ऑस्ट्रिया में अपने पिता के साथ हैं. सेलिना की लीगल टीम बच्चों की कस्टडी और उनसे मिलने का अधिकार चाहती है. वकील ने बताया कि सेलिना बच्चों को साथ लाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें डर था कि पति उन पर किडनैपिंग का आरोप लगा सकते हैं, जिससे उनका केस कमजोर पड़ सकता था.

प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर भी विवाद

इसके अलावा, मुंबई में सेलिना की एक प्रॉपर्टी को लेकर भी एक अलग सिविल केस चल रहा है. आरोप है कि 2017 में, जब सेलिना अपने माता-पिता और नवजात बच्चे की मौत के कारण बहुत दुख में थीं, तभी पीटर हाग ने उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स  पर साइन करने के लिए दबाव डाला, जिससे मुंबई की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए. बाद में हाग ने उस प्रॉपर्टी का किराया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने वियना की एक जॉइंट प्रॉपर्टी भी सेलिना को बताए बिना बेच दी. जब सेलिना ने इसका विरोध किया, तो हाग ने तुरंत तलाक का केस फाइल कर दिया.

उनकी वकील निहारिका का कहना है कि उन्हें बार-बार धमकाया गया. उसने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और जब वे बाहर होते थे तो उससे कहता था, ‘तुम मेरी नौकरानी जैसी दिखती हो' और ‘लोग सोचेंगे कि मैं नौकरानी के साथ घूम रहा हूं. वह उसे ऐसी बातें कहकर धमकाता था, ‘मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा'. यह एक बहुत मुश्किल तरह की शादी थी.”

करियर छोड़ने के लिए मजबूर, अब मुआवजे की मांग

वकील का कहना है कि सेलिना को जबरदस्ती अपना एक्टिंग करियर भी छोड़ना पड़ा. ‘नो एंट्री' और ‘गोलमाल रिटर्न्स' जैसी फिल्मों में सक्सेस के बावजूद उन्हें पति के साथ दुबई, सिंगापुर और फिर एक दूर ऑस्ट्रियाई शहर में रहना पड़ा, जहां काम करना मुश्किल था. अब सेलिना अपने छूटे हुए करियर के नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये का मुआवजा और हर महीने 10 लाख रुपये मेंटेनेंस चाहती हैं.

अगली सुनवाई 12 दिसंबर को

पीटर हाग की ओर दायर तलाक का केस ऑस्ट्रिया में चल रहा है. दूसरी ओर, मुंबई कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस केस में हाग को नोटिस भेज दिया है. उम्मीद है कि वह 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होंगे.

 

