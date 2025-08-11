बेरहम बहू! सास के नोंचे बाल और तड़ातड़ जड़े थप्पड़, वीडियो सामने आया

इटावा जनपद के कस्बा भरथना में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. घरेलू कलेश के चलते एक बहू ने अपनी ही सास कई झापड़ मारे और इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक बाहर खड़े पड़ोसियों ने बहु के इस कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है.

वायरल वीडियो में बहू अपनी वृद्ध सास की बेरहमी से पिटाई करती नजर आ रही है. वायरल वीडियो में एक मासूम बच्चा रो रो कर अपनी मां से दादी को छोड़ने की गुहार लगा रहा है लेकिन उसके बावजूद बच्चों की मां उसकी दादी पर ताबड़तोड़ तमाचे बरसाए जा रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बहू द्वारा सास की पिटाई का वीडियो 5 अगस्त का बताया जा रहा है. दूर खड़े व्यक्ति द्वारा मोबाइल कैमरे से पूरी घटना को कैद कर लिया गया लेकिन जब बहू ने कैमरा देखा तो दरवाजा बंद कर अंदर चली गई.

भरथना थाना प्रभारी द्वारा वायरल वीडियो मे पिटने वाली सास एवं जेठ के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज किया गया जबकि मारने वाली बहू थी. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि पुलिस ने बिना जांच किए एक तरफा कार्यवाही की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस को बहू के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए. बहु के सास को मारने का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस द्वारा कलयुगी बहू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.