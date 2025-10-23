निदा खान कौन हैं और बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान पर क्या लगाए आरोप

बरेली के प्रतिष्ठित आला हजरत परिवार से जुड़े इत्तेहाद-ए-मिल्लत प्रमुख (आईएमसी) मौलाना तौकीर रज़ा खान के बड़े भाई की बहू निदा खान को 26 सितंबर को शहर में हुई हिंसा के बाद कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं. निदा खान ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है.निदा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपमानजनक संदेश और इंटरनेट से प्राप्त नंबरों से धमकी भरी कॉल आ रही हैं.उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान के अनुयायी उन्हें धमका रहे हैं. उन्होंने पुलिस से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की. निदा का अपने पति शीरान रजा से तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है.

निदा ने चार मिनट 24 सेकंड के वीडियो में कहा कि उन्हें पहले भी धमकियां मिली थीं, लेकिन पिछले महीने 26 सितंबर को 'आई लव मोहम्मद' अभियान को लेकर हुई हिंसा तथा उसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ़्तारी के बाद स्थिति और बिगड़ गई. निदा खान ने वीडियो में कहा, ‘‘मौलाना के अनुयायी पिछले कई दिनों से इंटरनेट से मिले नंबरों से मुझे फोन कर रहे हैं और ऑनलाइन गालियां दे रहे हैं. अब मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं.''

तौकीर मियां ने कानून हाथ में लिया

मौलाना तौकीर की पहली पत्नी पाकिस्तानी थी. उनका नाम यास्मीन था. इन्होंने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया. इसके चलते उन्हें वापस जाना पड़ा. इनके खुद के बच्चे तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे मगर जो बाकी मुसलमान हैं, उनके बच्चों के ब्रेनवॉश कर दंगे भड़काने के काम में लगा देते हैं. 26 सितंबर को भीड़ जमा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने ताकत का मैसेज देना चाहते थे. इनके खानदान को इतने से ही समझ लीजिए कि पूरा खानदान एक लड़की को हराने के लिए अपने बेटे के साथ पीछे पड़ गया है. तौकीर मियां ने कानून अपने हाथ में लिया है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी पूरा परिवार जुटा हुआ है. ये किसी लड़की के साथ गलत करें तो ठीक लेकिन अगर तौकीर ने गलत किया है और कानून सजा दे रहा है तो वो उसके विरोध में हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें विशेषाधिकार मिला हुआ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं. मुझे लगता है कि सरकार ने इनके साथ जो भी किया है, बिल्कुल ठीक किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी थी. मुझे आशा है कि जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने दंगों में न्याय दिया है, उसी तरह से मुझे भी न्याय देंगे.

निदा खान कौन है

निदा खान मौलाना तौकीर रजा खान के बड़े भाई की बहू हैं. इनका अपने पति शीरान रजा से पिछले 10 साल से तलाक का केस चल रहा है.अब निदा का कहना है कि उसे आते-जाते लोग धमकी दे रहे हैं. इसलिए निदा खान ने अब सुरक्षा की मांग की है. पहले भी उन्हें एक गनर शासन द्वारा दिया गया है पर अब उन्हें ये सुरक्षा कम लग रही है और उन्हें और सुरक्षा की जरूरत लग रही है. आला हजरत परिवार विख्यात इस्लामी विद्वान, सूफी और सुधारक रहे आला हजरत के नाम से मशहूर अहमद रजा खान बरेलवी के वंशज और अनुयायी हैं. यह परिवार सुन्नी इस्लाम के बरेलवी आंदोलन में महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक दबदबा रखता है.


