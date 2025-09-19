विज्ञापन
विशेष लिंक

शादी के 5 महीने में ही बहू ने खत्म कर दिया परिवार, जहर देकर पति और ससुर-देवर की हत्या, गिरफ्तार

29 अप्रैल 2025 को ही धनौती कुमारी की शादी विशाल से हुई थी. महज 5 महीने में ही उसने पूरे परिवार को जहर देकर मार दिया. पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
शादी के 5 महीने में ही बहू ने खत्म कर दिया परिवार, जहर देकर पति और ससुर-देवर की हत्या, गिरफ्तार
बहू ने अपने ससुर (बाएं) और देवर (सबसे दाएं) के साथ अपने पति की भी हत्‍या कर दी.
  • बिहार के रोहतास जिले से एक बहू ने पति सहित अपने ससुराल के तीन लोगों को मौत की नींद सुला दिया.
  • महिला के पति और ससुर की गुरुवार को ही मौत हो गई थी, जबकि देवर विकास कुमार ने आज इलाज के दौरान जान दे दी.
  • 29 अप्रैल 2025 को ही धनौती की शादी विशाल से हुई थी. महज 5 महीने में ही उसने पूरे परिवार को जहर देकर मार दिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रोहतास (बिहार):

बिहार के रोहतास जिले से एक बहू ने पति सहित अपने ससुराल के तीन लोगों को मौत की नींद सुला दिया. अगरेर थाना इलाके की इस घटना में बहू ने अपने पति, ससुर और देवर की जहर देकर हत्‍या कर दी. महिला के पति और ससुर की गुरुवार को ही मौत हो गई थी, जबकि देवर विकास कुमार ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हत्‍याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है. 

जानकारी के मुताबिक, 29 अप्रैल 2025 को ही धनौती कुमारी की शादी विशाल से हुई थी. महज 5 महीने में ही उसने पूरे परिवार को जहर देकर मार दिया. धनौती की सास पहले से ही नहीं है और दो ननद विवाहित हैं. दोनों ननद घटना की सूचना मिलने के बाद अपने ससुराल से मायके पहुंची. 

पिता और दो पुत्रों की हत्‍या

इस मामले में पिता बेचन चौधरी के साथ ही उनके दोनों बेटों विकास और विशाल की मौत हो गई. उन्‍होंने बताया क‍ि अब इनके परिवार में कोई नहीं रह गया है. 

पुलिस ने पिता-पुत्र का एक दिन पहले पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्‍कार कराया था तो आज उनके दूसरे बेटे विकास कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. 

किराये के मकान में रहते थे मृतक

पुलिस के मुताबिक, यह लोग राजमिस्त्री का काम करते थे. यह बक्सर जिले के धनसोई के रहने वाले थे और अगरेर में किराये पर मकान लेकर रहते थे. 

इस मामले में मरने से पहले ससुर बेचन चौधरी ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्‍होंने अपनी बहू की करतूत लिखी है. पुलिस ने आरोपी धनौती कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Daughter-in-law Murdered, Daughter-in-law Murdered Her Father-in-law, Husband And Brother-in-law
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com