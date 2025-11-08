जयपुर के बस्सी में मिलावटी सॉस फैक्ट्री पर कार्रवाई, 500 किलो सॉस जब्त, 1200 किलो नष्ट

राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र में मिलावटी सॉस बनाने वाली एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी. शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने मोहनपुरा गांव स्थित मैसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज के यहां छापा मारा. सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि फैक्ट्री में सड़ी-गली गाजर को उबालकर, उसमें कलर और सेक्रीन मिलाकर मिलावटी सॉस तैयार किया जा रहा था.

इस मौके पर टीम को 41 कार्टूनों में लगभग 500 बोतल सॉस तैयार अवस्था में मिली, जिन्हें नमूने लेकर जब्त कर लिया गया. इसके साथ ही टीम ने मौके पर मौजूद 200 किलो मिलावटी सॉस और 1000 किलो सड़ी गली गाजर से तैयार पल्प को तुरंत नष्ट कराने का काम किया. इस तरह कुल 1200 किलो मिलावटी सामग्री को नष्ट किया गया. साथ ही फैक्ट्री का प्रोपराइटर राकेश सैनी है, जो लगभग एक साल से यह फैक्ट्री चला रहा था. टीम ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए मशीनों को सील कर दिया है और अग्रिम आदेशों तक सॉस निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है.

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर शामिल रहे.