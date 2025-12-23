विज्ञापन
विशेष लिंक

पति के अवैध संबंध... विरोध पर पत्नी को मार डाला; सबूत मिटाने के लिए पानी की टंकी में फेंकी लाश

महिला की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की. यह बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आई थी.

Read Time: 3 mins
Share
पति के अवैध संबंध... विरोध पर पत्नी को मार डाला; सबूत मिटाने के लिए पानी की टंकी में फेंकी लाश
पत्नी की हत्या कर लाश पानी की टंकी फेंकी

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बीते दिनों महिला की हत्या के जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जानकारी के अनुसार, महिला को पति के अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी, जिसका महिला विरोध कर रही थी. इसी वजह से झगड़ के बाद पति ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी. पति यही तक नहीं रुका, सबूत मिटाने के लिए शव को पानी की डिग्गी में फेंक दिया.  

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

एसपी डॉ. अमृता दूहन ने हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला की मौत पानी की डिग्गी में डूबने से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई. पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है.  

जानकारी के मुताबिक, महिला की हत्या रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में 09 दिसंबर को हुई थी. प्रारंभिक तौर पर महिला की मौत को डूबने से हुई बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आई. रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि महिला की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: NDTV

 

दूसरी युवती से पति के थे अवैध संबंध

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पति के किसी अन्य युवती के साथ अवैध संबंध थे, जो महिला और आरोपी के बीच लगातार विवाद का कारण बन रहे थे. घटना के दिन हुए झगड़े के दौरान आरोपी ने पहले मारपीट की और फिर गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद घटना को हादसा दर्शाने के उद्देश्य से शव को पानी की डिग्गी में डाल दिया गया.

मृतका के परिजनों की शिकायत पर रायसिंहनगर थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की. तमाम जांच और पूछताछ बाद के पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

यह भी पढे़ं-

मां, पत्नी और 2 बेटियों की हत्या... फिर थाने जाकर टीचर बोला- अपने परिवार को मार डाला, 9 साल बाद उम्रकैद

ACB Action: RIICO ऑफिस का अधिकारी 30000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार, प्लॉट पर काम शुरू करने के लिए हुई थी डील

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rjasthan News, Rajasthan Crime News, Rajasthan Murder, Sri Ganganagar, Sri Ganganagar News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com