21 लाख के गहने के साथ 4 धराए, गिरफ्त में फर्जी पुलिस अधिकारियों का ईरानी गैंग, दर्ज हैं 37 मामले

महाराष्ट्र के अमरावती में एक बड़े आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है. पुलिस की अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा ने एक ऐसे ईरानी गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो खुद को पुलिस बताकर आम लोगों को लूट रहा था. इस गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के पास से 21 लाख रुपए के सोने के गहने जब्त किए गए हैं. आरोपी महाराष्‍ट्र के साथ ही कई अन्‍य राज्‍यों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इनके खिलाफ महाराष्‍ट्र के साथ ही अन्‍य राज्‍यों में काफी संख्‍या में मामले दर्ज हैं.

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ईरानी गैंग का नेटवर्क सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे तीन राज्यों में भी इनके खिलाफ 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

लोगों से छीनते थे गहने और नकदी

अमरावती पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने बताया कि ईरानी गैंग के लोग नकली पुलिस और प्रेस के पहचान पत्रों का इस्तेमाल करता था. वे अमरावती जिले के तलेगांव, वरुड, मोर्शी, तिवसा और पार्थवाड़ा जैसे इलाकों में लोगों को रोककर खुद को पुलिस बताते थे और फिर लोगों से उनके गहने और नकदी को छीन लेते थे.

पुलिस के सामने ईरानी गैंग के कुछ मामले सामने आए थे. गिरफ्तार चार आरोपियों के नाम जहीर अब्बास, समीर शेख, वसीम शब्बीर ईरानी और नजीर हुसैन अजीज हैं.

महाराष्‍ट्र में 12, अन्‍य तीन राज्‍यों में 25 मामले दर्ज

इन पर अकेले महाराष्ट्र में 12 मामले दर्ज हैं, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बिहार में इनके खिलाफ 25 मामले दर्ज हैं.

अमरावती पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब आगे की जांच शुरू कर दी है.