ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भीषण हादसा: कार ट्रक में घुसी, तीन की मौत

ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर अकबरपुर टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. हरिद्वार से फरीदाबाद जा रही तेज रफ्तार वेगनर कार ने सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार छह लोग घायल हो गए. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना दादरी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गौरव, लोकेश और गौतम की मौत हो गई.

हादसे में उड़े कार के परखच्चे

ललित, अरविंद और कुलदीप गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. हादसे के बाद कार के परखच्चे तक उड़ गए. दादरी पुलिस ने क्रेन और हाइड्रा की मदद से कार को काट-काटकर फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला. घायलों को बचाने के लिए अस्पताल में ब्लड की आवश्यकता पड़ी, जिसे दादरी थाने और आसपास की चौकियों के पुलिसकर्मियों ने रात के समय उपलब्ध कराया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने कार और ट्रक को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए है. यह मामला दादरी थाना क्षेत्र का है. ये सड़क हादसा बेहद खतरनाक था, जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना वो सहम गया. हादसे का शिकार हुई कार की हालत देख किसी को भी समझ आ जाएगा कि जरा सी लापरवाही से अनमोल जिंदगी पलभर में छिन सकती है, इसलिए सड़क पर हमेशा सावधानी बरते.