तब ढाबे में खाना खा रहे थे लोग...जब जयपुर में मौत बनकर आई ऑडी कार, हॉस्पिटल के नोडल इंचार्ज ने बताया

राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार रात एक खतरनाक हादसा हुआ, जिसनें भी ये खौफनाक मंजर देखा उस दिल दहल गया. एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने वंदे मातरम सर्कल से धरवास सर्कल की ओर जाते हुए अचानक काबू खो दिया. फिर जो हुआ उसे देख किसी की भी रूह कांप जाएगी. कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे लगे ढाबों, खाने के ठेलों और दुकानों को रौंदते हुए एक पेड़ से जा टकराई. घायलों का इलाज करने वाले अस्पताल के नोडल इंचार्ज ने बताया कि ये हादसा तब हुआ जब लोग ढाबे में खाना खा रहे थे.

तेज रफ्तार कार ने उड़ा दिया ढाबा

जयपुर ऑडी कार हादसे के सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें हादसे की भयावत देखी जा सकती है. एक वीडियो हाल ही में जो सामने आया है, वो सड़क से दूसरी तरफ से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ लग रहा है. जिसमें दिखता है कि सबकुछ सामान्य चल रहा है लेकिन तभी हवा की रफ्तार से तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे लगे ढाबों, खाने के ठेलों और दुकानों को रौंदते हुए एक पेड़ से जा टकराती है.

कार ने कई लोगों को कुचला एक की मौत

इस कार की चपेट में वो लोग आ जाते हैं जो ढ़ाबे में थे और आसपास मौजूद थे. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा के रूप में हुई है. 12 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से चार को गंभीर हालत में सवाई मान सिंह अस्पताल रेफर किया गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑडी कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

पुलिस के मुताबिक, कार में चार लोग सवार थे. मामले की अभी तक की शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसे की वजह ओवरस्पीडिंग थी, हालांकि शराब पीकर गाड़ी चलाने की संभावना भी जांच के दायरे में है. एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी तीन फरार हैं. ऑडी चालक की पहचान दिनेश रानवान के रूप में हुई है. हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर दुख जताया और घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए.