जिस शर्मनाक रिकॉर्ड से भागते हैं दुनिया के सभी, बल्लेबाज, जैक क्रॉली के नाम वही जुड़ा, टॉप 5 में जानें कौन-कौन

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का आगाज हो चुका है. जारी 2025-26 सीजन का पहला मुकाबला 21 नवंबर से पर्थ में खेला जा रहा है. इंग्लिश टीम को अपने स्टार सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली से पर्थ टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर वह उन उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए हैं. दोनों ही पारियों में वह बिना खाता खोले आउट हुए. पहली पारी में पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 6 गेंदों का सामना किया. इस बीच बिना कोई रन बनाए स्टार्क की गेंद पर ख्वाजा के हाथों लपके गए. वहीं दूसरी पारी में उन्होंने कुल 5 गेंदों का सामना किया. इस बार भी वह खाता खोल नहीं पाए और स्टार्क की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए.

जैक क्रॉली के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

जैक क्रॉली के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह आईसीसी WTC के इतिहास में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा बार डक होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक WTC के इतिहास में बतौर ओपनर वह सबसे ज्यादा 10 बार डक हुए हैं. दूसरे स्थान पर उनके ही हमवतन क्रिकेटर रोरी बर्न्स का नाम आता है. इंग्लैंड की टीम से बाहर चल रहे बर्न्स WTC में ओपनर के तौर पर 8 बार डक हुए हैं.

तीसरे स्थान पर 3 खिलाड़ी काबिज

तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कुल 3 खिलाड़ियों का नाम आता है. ये तीनों खिलाड़ी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट, बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल हसन जॉय और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर हैं. ये तीनों ही सलामी बल्लेबाज ओपनर के तौर पर WTC के इतिहास में क्रमशः 7-7 बार डक हुए हैं.

WTC में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा बार डक होने वाले बल्लेबाज

10 - जैक क्रॉली - इंग्लैंड

08 - रोरी बर्न्स - इंग्लैंड

07 - क्रैग ब्रैथवेट - वेस्टइंडीज

07 - महमूदुल हसन जॉय - बांग्लादेश

07 - डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

