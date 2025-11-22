विज्ञापन
दिल्ली की दमघोंटू हवा से घबराए जोंटी रोड्स, कहा, 'एक पिता और खिलाड़ी के रूप में यहां रहने के लिए संघर्ष करूंगा'

जोंटी रोड्स भी दिल्ली की जहरीली हवा को देखकर चौंक गए हैं और दिल्ली आकर उन्होंने राजधानी की खराब एयर क्वालिटी पर चिंता जताई है.

दिल्ली की दमघोंटू हवा से घबराए जोंटी रोड्स, कहा, 'एक पिता और खिलाड़ी के रूप में यहां रहने के लिए संघर्ष करूंगा'
Jonty Rhodes
  • जोंटी रोड्स ने दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है और इसे गंभीर बताया है
  • रोड्स ने बताया कि गोवा से दिल्ली आते ही हवा की गुणवत्ता में तीव्र गिरावट महसूस होती है
  • जोंटी रोड्स ने दिल्ली सरकार की 102 एकड़ की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की प्रशंसा की
पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) भी दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर चौंक गए और दिल्ली आकर उन्होंने राजधानी की खराब एयर क्वालिटी (वायु गुणवत्ता) को लेकर फिक्र जताई. उन्होंने बताया कि गोवा से दिल्ली आते ही हवा की क्वालिटी आपको फिक्रमंद कर देती है. जॉन्टी ने कहा, 'ये ध्यान देने की बात है कि जब हम गोवा में समुद्र के पास रहते हैं, वहां हमेशा हवा चलती रहती है. दक्षिणी गोवा में ज्यादा उद्योग भी नहीं हैं. लेकिन दिल्ली आते ही आपको फौरन फर्क महसूस हो जाता है.'

रोड्स ने कहा कि वह एक ऐसे शहर में हैं जो खेल को पसंद करता है. बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है. लेकिन दिल्ली के बच्चे अक्सर देश की सबसे जहरीली हवा में ही बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा, 'हम खेल के बारे में बात करते हैं और बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. लेकिन दिल्ली में रहनेवाले बच्चे ऐसा कैसे कर पाते हैं ये समझ नहीं आता. मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव है.'

रोड्स ने दिल्ली सरकार की 102 एकड़ स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की तारीफ भी की. उनका मानना है कि हाई परफोरमेंस सेंटर और प्रमुख आयोजनों के लिए ये एक विकल्प के तौर पर काम करेगी. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा भारत में खेलों से प्रभावित रहा हूं. क्रिकेट बहुत बड़ा है. लेकिन यह देखना अच्छा है कि अब काफी लड़के और लड़कियां दूसरे खेलों में भी हिस्सा लेने लगे हैं.'

