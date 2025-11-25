विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: यशस्वी जायसवाल का करिश्मा, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, गुवाहाटी टेस्ट में रच दिया इतिहास

Yashasvi Jaiswal record: गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत को साउथ अफ्रीका ने 549 रन का टारगेट दिया है. इस टेस्ट मैच में भले ही साउथ अफ्रीका ने भारत को विशाल लक्ष्य दिया है लेकिन भारत के जायसवाल ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: यशस्वी जायसवाल का करिश्मा, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, गुवाहाटी टेस्ट में रच दिया इतिहास
IND vs SA, Yashasvi Jaiswal record: जायसवाल ने रचा इतिहास
  • यशस्वी जायसवाल ने 53 पारियों में टेस्ट क्रिकेट में 2500 रन बनाकर अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा है
  • विराट सहवाग सबसे तेज 47 पारियों में टेस्ट में 2500 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं
  • दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर मार्को यान्सन का शिकार बने हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SA, 2nd Test: भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. जायसवाल ने पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जायसवाल भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. जायसवाल ने 53 पारी में 2500 टेस्ट रन पूरा कर लिए हैं. बता दें कि अजहर ने अपने टेस्ट करियर में 2500 रन 55 पारी में बनाए थे. वहीं, टेस्ट में सबसे तेज 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग के नाम है. सहवाग ने केवल 47 पारी खेलकर अपने करियर में 2500 रन बना लिए थे. दूसरे नंबर पर गौतम गंभीर हैं. गंभीर ने टेस्ट में 2500 रन 48 पारी में पूरे किए थे. 

भारत के लिए सबसे तेज़ 2500 टेस्ट रन पारी के हिसाब से)

  • 47 पारी - वीरेंद्र सहवाग
  • 48 पारी - गौतम गंभीर
  • 50 पारी - राहुल द्रविड़
  • 53 पारी- यशस्वी जायसवाल
  • 55 पारी - मोहम्मद अज़हरुद्दीन
  • 56 पारी - सुनील गावस्कर
  • 56 पारी - सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटा

सचिन ने टेस्ट में 2500 रन 56 पारी में बनाए थे. वहीं, जायसवाल ने 53 पारी में इस कारनामे को पूरा करने में कामयाबी हासिल की है. 

दूसरी पारी में 13 रन बनाकर आउट हुए जायसवाल 

यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में कोई खास कमाल नहीं कर पाए और 13 रन बनाकर मार्को यान्सन का शिकार बने. जायसवाल ने 20 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हुए. 

साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 549 रन का लक्ष्य रखा

ट्रिस्टन स्टब्स केवल छह रन से अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक लगाने से चूक गए लेकिन उनकी 94 रन की आकर्षक पारी से साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को यहां अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन पर समाप्त घोषित करके भारत के सामने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में जीत के लिए 549 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारत 201 रन ही बना पाया था. इस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने कुल 548 रन की बढ़त हासिल की.

स्टब्स ने 180 गेंद का सामना करके 94 रन बनाए जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल है. उन्होंने टोनी डि जॉर्जी (49) के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रन और वियान मुल्डर (नाबाद 35) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की. भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 62 रन देकर चार विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया.

भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 27 रन बना लिए थे. भारत अभी भी साउथ अफ्रीका से 522 रन पीछे है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Mohammed Azharuddeen, Cricket, India Vs South Africa 2025 India
Get App for Better Experience
Install Now