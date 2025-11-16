IND vs SA, 1st Test: कोलकाता टेस्ट की हार के 5 गुनाहगार! दिल तोड़ देने वाला रहा प्रदर्शन

India vs South Africa, 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया. जहां भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी है. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 93 रनो तक ही पहुंच पाई. गिल चोटिल होने की वजह से बल्लेबाजी के लिए मैदान में नहीं उतरे. नतीजन उन्हें 30 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब जबकि मैच समाप्त हो चुका है. बात करें पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शिकस्त में 5 गुनाहगारों के बारे में तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

यशस्वी जायसवाल

भारतीय टीम की हार में सबसे बड़े गुनाहगारों में पहला नाम यशस्वी जायसवाल का आता है. दोनों पारियों में वह सस्ते में पवेलियन लौटे. नतीजन टीम की शुरुआत खराब रही. पहली पारी में उन्होंने 12, जबकि दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए.

केएल राहुल

विराट, रोहित और पुजारा जैसे दिग्गजों के जाने के बाद केएल राहुल से वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है. हाल कि दिनों में उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी है.

कोलकाता की पहली पारी में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा. मगर दूसरी पारी में जब दबावपूर्ण स्थिति में उनसे एक जुझारू पारी की उम्मीद थी. उस दौरान वह केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए.

ध्रुव जुरेल

बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था. मगर इस मौके को वह भुना नहीं पाए. पहली पारी में उन्होंने 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 14, जबकि दूसरी पारी में चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 13 रनों का योगदान दिया. उनकी विफलता भी टीम के हार का प्रमुख कारण रहा

अक्षर पटेल

कोलकाता टेस्ट में अक्षर पटेल से बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर यहां वह बल्ले के साथ-साथ गेंदबाजी में भी फ्लॉप रहे. टीम के लिए बल्लेबाजी के दौरान वह दोनों पारियों में मिलाकर 42 रन बना पाए. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्हें दोनों पारियों में मिलाकर केवल 2 सफलता हासिल हुई.

शुभमन गिल

कोलकाता टेस्ट की हार के सबसे बड़े कारण कप्तान शुभमन गिल स्वयं खुद रहे. उनके चोटिल होने की वजह से भारतीय टीम को दोनों पारियों में एक कम बल्लेबाज के साथ पूरे मैच में शिरकत करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- भारतीय फील्डर्स ने अफ्रीकी कप्तान को कहा था 'बौना', बावुमा ने दिखाया बड़ा खेल