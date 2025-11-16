भारतीय फील्डर्स ने अफ्रीकी कप्तान को कहा था 'बौना', बावुमा ने दिखाया बड़ा खेल

वर्ल्ड चैंपियन कप्तान टेम्बा बावुमा को भारतीय फील्डर्स ने अनजाने में ही सही ‘बौना' कह दिया. स्टंप माइक ने ये आवाज पकड़ ली. प्रेस कॉन्फ्रेंस में द.अफ़्रीकी टीम से ये सवाल भी पूछे गये. लेकिन मेहमान टीम ने इसे लेकर कोई हाय तौबा नहीं मचाया. कोई शिकायत भी नहीं दर्ज की. प्रोटियाज टीम के बैटिंग कोच एशवेल प्रिंस ने ये भी कहा कि उनकी टीम ने इस बारे में 'कोई बात भी नहीं की'.

स्टंप माइक: 'बौना ही है'

कोलकाता टेस्ट के दौरान द.अफ्रीकी पारी के 13वें ओवर की आख़िरी गेंद पर 62/2 के स्कोर के वक्त DRS लेने के दौरान ऋषभ पंत और जसप्रीत बमराह बावुमा के कद को लेकर स्टंप माइक पर 'बौना ही है' कहते हुए सुने गए. लेकिन वर्ल्ड चैंपियन कप्तान ने अपने खेल से अपना कद बड़ा कर लिया.

दूसरे दिन के खेल के बाद प्रोटियाज़ के बैटिंग कोच एशवेल प्रिंस प्रेस कॉन्फ़्रेंस के लिए आए तो उनसे सवाल पूछे जाने पर भी उन्होंने इसे तूल नहीं दिया. जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत स्टंप माइक में साफ तौर पर कप्तान टेम्बा बावुमा को बौना कहते हुए सुने गए. मगर मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम ने अपना फ़ोकस नहीं खोया. कप्तान टेम्बा बावुमा ने पहली पारी में 3 रन बनाए थे.

कोच गंभीर ने भी की तारीफ

मैच के बाद कोच गौतम गंभीर ने कहा, 'अगर हम हमेशा विकेट के बारे में ही बात करेंगे तो ठीक नहीं है. इस ट्रैक पर ज़्यादातर विकेट सीमर्स को मिले हैं. ये वो विकेट था जहां आपकी तकनीक, आपकी स्किल और उससे भी ज़्यादा आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है. इसपर केएल राहुल, वाशि और टेम्बा बावुमा ने भी रन बनाए. आपका डिपेंस सॉलिड है तो ऐसा नहीं है कि जहां आप रन नहीं बना सकते. हम पहले भी ऐसे विकेट पर खेले हैं.'

बावुमा ने खेली मैच विनिंग पारी

मगर दूसरी पारी में बावुमा ने 136 गेंदों पर सबसे ज़्यादा 55 रन बनाए. फिर फ़ील्डिंग करते हुए बावुमा ने अक्षर पटेल का शानदार कैच भी लपका. अपनी टीम के लिए शानदार कप्तानी भी की और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़त भी दिला दी.

