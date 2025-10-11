बचपन के कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी को दिया मंत्र, अगर दिल्ली में करते हैं यह काम, तो तिहरा शतक पक्का!

Yashasvi Jaiswal, India vs West Indies: यशस्वी जायसवाल दिल्ली टेस्ट में 173 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. मैच का पहला ही दिन बीता है. वक्त पूरा बचा है और हालात टीम इंडिया के पक्ष में हैं. दिल्ली टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने 253 गेंदों पर 22 चौके लगाकर 173 रन बनाए और ये सिलसिला लंबा चलने वाला दिख रहा है.

‘अगर लंच के बाद तक टिकते हैं तो..'

बड़ी बात ये है कि यशस्वी पहले दिन ना तो कभी परेशानी में दिखे और ना ही कोई बड़ी गलती करते नजर आये. ऐसे में दूसरे दिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस यशस्वी से बेहद बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं. यशस्वी के पहले कोच ज्वाला सिंह कहते हैं, 'अगर यशस्वी लंच के बाद तक टिक जाते हैं तो हम उन्हें तिहरा शतक बनाता देख सकते हैं.'

23 साल के यशस्वी ने 25 टेस्ट मैचों में अबतक 12 अर्द्धशतक और 7 शतकीय पारियां खेली हैं. ये सातों ही शतक एकदम अलग-अलग मैदानों पर आये हैं. उनके कोच रहे ज्वाला सिंह कहते हैं, 'ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वो बैट के फुल फेस से बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनका जजमेंट और बैलेंस अच्छा है. वो स्ट्रेट बैट से बैटिंग कर रहे हैं.'

‘एक भी शॉट खराब नहीं खेला'

टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दूसरे सेशन के बाद टी-ब्रेक के दौरान यशस्वी से बात भी की. सितांशु कहते हैं, 'उन्होंने जो दृढ़ संकल्प दिखाया वह बेहद अहम था. बीच में गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी इसलिए उन्होंने पर्याप्त समय लिया. एक भी खराब शॉट नहीं खेला.'

बन चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड, लगेगा तिहरा शतक?

यशस्वी जायसवाल ने करियर के 26वें टेस्ट की 48वीं पारी में सबसे तेज रफ्तार से 7 शतक जड़ने वाले ओपनर बन गए हैं. इस कारनामे के साथ उन्होंने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ (तब उम्र 23 साल, पारी 48, शतक 7) का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

अब दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन 27 और रन जोड़कर यशस्वी अपने नाम तीन दोहरा शतक कर सकते हैं. यशस्वी के 7 में से 4 शतक विदेश और 3 घरेलू पिचों पर आये हैं जिनमें दो दोहरे शतक शामिल हैं (209 और 214 नॉट आउट). एक और दोहरा शतक उन्हें 7 एलीट भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल कर देगा.

दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय

7 - विराट कोहली

6 - सचिन तेंदुलकर

6 - वीरेंद्र सहवाग

5 - राहुल द्रविड

4 - सुनील गावस्कर

3 - चेतेश्वर पुजारा

2 - यशस्वी जायसवाल

कुछ फैंस तो उनसे वीरेंद्र सहवाग के सर्वाधिक (मुल्तान में 309 और चेन्नई में 319) से आगे जाने की उम्मीद करने लगे हैं. कोच ज्वाला सिंह कहते हैं, 'अगर यशस्वी अपना फोकस बरकरार रख पाते हैं तो तिहरा शतक बुनाने का उनके पास ये अच्छा मौका है.. बस उन्हें जल्दबाजी से बचना होगा.'

यशस्वी जायसवालन ने इन टीमों के खिलाफ लगाए हैं शतक

*विपक्षी टीम-साल ग्राउंड रन

वेस्ट इंडीज़ 2023 रुसो 171

इंग्लैंड 2024 विशाखापत्तनम 209

इंग्लैंड 2024 राजकोट 214 नॉट आउट

ऑस्ट्रेलिया 2024 पर्थ 161

इंग्लैंड 2025 लीड्स 101

इंग्लैंड 2025 द ओवल 120

वेस्ट इंडीज़ 2025 दिल्ली 173 बैटिंग जारी

