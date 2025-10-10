6 बच्चों के पिता से हुआ प्यार, बिन ब्याही बनीं 2 बेटियों की मां, देखें रेखा की मम्मी की 5 फोटो

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी. रेखा ने भी बॉलीवुड में आने से पहले साउथ की फिल्मों में काम किया था और सफल रही थीं. रेखा की तरह उनकी मां भी एक एक्ट्रेस थीं. रेखा की मां का नाम पुष्पावली था. रेखा का बचपन मुश्किलों में बीता है वो कई बार अपने बचपन के बारे में बात कर चुकी हैं. आपको रेखा की मां पुष्पावली के बारे में बताते हैं. पुष्पावली को साउथ के सुपरस्टार से प्यार हो गया था. उन्होंने उनसे शादी नहीं की मगर दो बेटियों की मां बनी थीं.

रेखा की मां फिल्मों में संपूर्ण रामायण में सीता का किरदार निभाकर फेमस हुई थीं. रेखा की मां पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहीं. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

रेखा की मां की पहली शादी 1940 में हुई थी. मगर ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था और दोनों 6 साल बाद ही अलग हो गए थे.

पति से अलग होने के बाद पुष्पावली को स्टार जेमिनी गणेशन से प्यार हो गया था. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे मगर किसी और से शादी की हुई थी.

जेमिनी ने कभी भी पुष्पावली को पत्नी का दर्जा नहीं दिया और वो पूरी जिंदगी उनकी प्रेमिका बनकर ही रहीं. पुष्पावली और जेमिनी की दो बेटियां हुईं रेखा और राधा. रेखा जहां बॉलीवुड की स्टार बनीं वहीं राधा शादी करके अमेरिका में बस गईं.

सिर पर पिता का साया न होने की वजह से रेखा ने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं. उनकी मां 1991 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं.

उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल ही किया था. मगर उनकी बड़ी बेटी रेखा स्टार बनी. रेखा ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सभी में काम किया और एक बड़ी स्टार बनकर कई सालों तक बड़े पर्दे पर छाई रहीं.