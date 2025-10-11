विज्ञापन
विशेष लिंक

मोहम्मद कैफ ने की भविष्यवाणी, भारत को जिसने 2024 में बनाया चैंपियन, 2027 वर्ल्ड कप में भी वह जरूर खेलेगा

Mohammad Kaif Prediciton: मोहम्मद कैफ ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि भले ही रोहित अब टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप 2027 में वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
मोहम्मद कैफ ने की भविष्यवाणी, भारत को जिसने 2024 में बनाया चैंपियन, 2027 वर्ल्ड कप में भी वह जरूर खेलेगा
Mohammad Kaif
  • मोहम्मद कैफ ने वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा के सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलने की भविष्यवाणी की है
  • कैफ का मानना है कि दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत योगदान देंगे
  • उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभवी बल्लेबाजों की जरूरत होती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohammad Kaif Prediciton: वैसे तो वर्ल्ड कप 2027 के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर अहम टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अपनी भविष्यवाणी से भारतीय क्रिकेट में सनसनी मचा दी है. जहां एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़ती उम्र की वजह से शायद ही रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में हिस्सा ले पाएंगे. वहीं कैफ का मानना है कि भले ही रोहित अब टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप 2027 में वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे. यही नहीं उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 'हिटमैन' शर्मा दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. 

44 वर्षीय कैफ ने बीते शुक्रवार (10 अक्टूबर 2025) को यूट्यूब लाइव सेशन के दौरान बातचीत करते हुए कहा, 'वह जरूर खेलेगा बॉस. देखिए कप्तानी भले ही उससे छीन ली गई हो, मगर मेरा मानना ​​है कि एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा अपना काम बखूबी निभाएंगे. टीम में एक अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत होती है. आप दक्षिण अफ्रीका जहां वर्ल्ड कप खेला जाएगा. वहां पूरी तरह से युवा टीम लेकर नहीं जा सकते हैं. कभी-कभी वहां की तेज गेंदबाजी वाली परिस्थितियों में गेंद काफी हिलती है और पिचें उछाल भरी होती हैं. अगर आप वहां सिर्फ नए खिलाड़ियों को लेकर जाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी.'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कैफ ने कहा, 'यही वजह है कि मुझे लगता है आपको एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो उछाल को संभाल सके, जो रोहित शर्मा की तरह उठती गेंदों को पुल और कट कर सके. मुझे लगता है कि ऐसी पिचों पर रोहित शर्मा और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनकी बल्लेबाजी शैली ऐसी परिस्थितियों के लिए बिल्कुल सही है. वह उठती हुई गेंद जो कि सामने से उठती है, उसे काफी अच्छी तरह से खेलते हैं. आप जितने भी खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं. उनमें रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो उठती हुई गेंदों को काफी प्रभावी ढंग से खेलते हैं.'

आपको बता दें कि 2024 में भारतीय टीम रोहित शर्मा की अगुवाई में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है. उस दौरान फाइनल मुकाबले में ब्लू टीम की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीकी टीम से हुई थी. वहां भारतीय जांबाजों ने विपक्षी टीम को शिकस्त देते हुए दूसरी बार प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया था. 

यह भी पढ़ें- VIDEO: सुरक्षाकर्मियों के ऊपर भड़के रोहित शर्मा, वजह बना एक छोटा बच्चा, अब फैंस दे रहे हैं रिएक्शन


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Mohammad Kaif, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com