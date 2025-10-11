कौन हैं इहसानुल्लाह खान? जिन्होंने अभिषेक शर्मा को दी धमकी, कहा- 6 से भी ज्यादा गेंदें नहीं खेल पाएगा

- इहसानुल्लाह खान ने कहा कि भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उनके सामने दो से तीन गेंदों में आउट हो जाएंगे
Who is Ihsanullah Khan? पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बड़बोलापन जाने का नाम नहीं ले रहा है. अभी तक तो वहां के पूर्व क्रिकेटर ही टीवी पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे. मगर अब वहां के उभरते खिलाड़ी भी लंबी-लंबी बातें हांकने लगे हैं. पाकिस्तान की तरफ से पांच इंटरनेशनल मैच खेल चुके युवा तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह खान ने अपने एक बयान से हर किसी को चौंका दिया है. उनका कहना है कि टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उनके सामने छह गेंदों तक भी नहीं टिक पाएंगे. यही नहीं आगे जो उन्होंने कहा उसे सुन तो हर किसी की हंसी निकल जाएगी. पाक तेज गेंदबाज ने कहा अभिषेक शर्मा उनके सामने दो से तीन गेंदों में ही आउट हो जाएंगे.
कौन हैं इहसानुल्लाह खान?
पाक तेज गेंदबाज के इस बयान के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इहसानुल्लाह खान हैं कौन? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. इहसानुल्लाह का जन्म 11 अक्टूबर साल 2002 में स्वात जिले के माट्टा में हुआ था. वह दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में दाहिने हाथ से ही बल्लेबाजी करते हैं. मौजूदा समय में उनकी उम्र 23 साल है.
पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं पांच इंटरनेशनल मुकाबले
खबर लिखे जाने तक इहसानुल्लाह खान पाकिस्तान की तरफ से कुल पांच इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं. जिसमें एक वनडे और चार टी20 मुकाबले शामिल हैं. युवा तेज गेंदबाज को वनडे में एक भी सफलता हासिल नहीं हुई है, जबकि टी20 की चार पारियों में उन्होंने 18.00 की औसत से छह विकेट चटकाए हैं.
घरेलू क्रिकेट करियर
बात करें उनके घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खबर लिखे जाने तक सात फर्स्ट क्लास, 12 लिस्ट 'ए' और 31 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको फर्स्ट क्लास की 12 पारियों में 28.22 की औसत से 22, लिस्ट 'ए' की 12 पारियों में 22.36 की औसत से 25 और टी20 की 31 पारियों में 20.04 की औसत से 42 सफलता हासिल हुई है.
