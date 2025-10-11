भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी जॉइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है. उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है.

'मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं...'

पवन सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा, 'मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है . मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.'

पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा है विवाद

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर अब खुद ही विराम लगा दिया है. बीते दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों के बाद ऐसी खबरें गर्म थीं कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.

इधर, पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है. उनका यह निजी और कानूनी टकराव पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में यह मामला इसलिए अधिक चर्चा में है क्योंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

'विरोध किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था...'

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जब वह बच्चे के लिए तरस रही थे, तो तब पवन सिंह उन्हें गर्भपात की दवा खिलाया करते थे. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था. इस प्रताड़ना से परेशान होकर एक बार उन्होंने नींद की गोलियां (स्लीपिंग पिल) खा ली थीं, जिसके बाद पवन सिंह के भाई उन्हें अस्पताल ले गए थे. ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति खुद 15 साल से एक पार्टी से जुड़े होने के बावजूद टिकट नहीं पा सका, वह उन्हें क्या टिकट दिलवाएगा.