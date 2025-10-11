VIDEO: यशस्वी जायसवाल की मैराथन पारी समाप्त, गलतफहमी का बने शिकार, कैप्टन गिल ने कराया रन आउट?

Yashasvi Jaiswal, India vs West Indies: दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल की मैराथन पारी समाप्त हो चुकी है. यहां वह गलतफहमी का शिकार बने हैं. विपक्षी टीम की तरफ से पारी का 93वां लेकर आए जेडेन सील्स के दूसरी गेंद पर उन्होंने हल्के हाथों से शॉट लेकर सिंगल चुराने का प्रयास किया. मगर शुभमन गिल के एकाएक ना कहने पर वह पिच के बीच फंस गए. उसके बाद जबतक वह पीछे लौट पाते, तबतक चंद्रपॉल के थ्रो पर विपक्षी टीम के विकेट कीपर खिलाड़ी टेविन इमलाच ने स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी.

