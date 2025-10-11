विज्ञापन
IND vs WI LIVE Score, 2nd Test, Day 2: गलतफहमी का शिकार बने यशस्वी, 175 रन बनाकर हुए आउट

India vs West Indies Live Score: पहली पारी में भारतीय टीम को तीसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है. वह गलतफहमी का शिकार बने हैं. रन चुराने के प्रयास में वह रन आउट हुए हैं.

IND vs WI 2nd Test Day 2 LIVE Cricket Scorecard:
  • भारतीय टीम ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है
  • पहले दिन के खेल में भारत ने दो विकेट खोकर कुल तीन सौ अठारह रन बनाए हैं और अच्छी स्थिति में है
  • यशस्वी जायसवाल ने तीन सौ पच्चीस गेंदों में एक सौ तिहत्तर रन बनाकर पारी को मजबूती प्रदान की है
India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 2 Match Today: पहली पारी में भारतीय टीम को तीसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है. वह गलतफहमी का शिकार बने हैं. रन चुराने के प्रयास में वह रन आउट हुए हैं. आउट होने से पूर्व उन्होंने कुल 258 गेंदों का सामना किया. इस बीच 67.82 की स्ट्राइक की रेट से 175 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 22 चौके निकले. टीम का स्कोर 91.2 ओवरों की समाप्ति के बाद तीन विकेट के नुकसान पर 325 रन है. (Live Score)

India vs West Indies LIVE Score, 2nd Test Match Day 2, Straight from Delhi Arun Jaitley Stadium
 


India, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Cricket
