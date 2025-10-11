IND vs WI LIVE Score, 2nd Test, Day 2: गलतफहमी का शिकार बने यशस्वी, 175 रन बनाकर हुए आउट

India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 2 Match Today: पहली पारी में भारतीय टीम को तीसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है. वह गलतफहमी का शिकार बने हैं. रन चुराने के प्रयास में वह रन आउट हुए हैं. आउट होने से पूर्व उन्होंने कुल 258 गेंदों का सामना किया. इस बीच 67.82 की स्ट्राइक की रेट से 175 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 22 चौके निकले. टीम का स्कोर 91.2 ओवरों की समाप्ति के बाद तीन विकेट के नुकसान पर 325 रन है. (Live Score)

India vs West Indies LIVE Score, 2nd Test Match Day 2, Straight from Delhi Arun Jaitley Stadium

