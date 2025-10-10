बॉलीवुड का सबसे अमीर आदमी, जो 3 बार हुआ दिवालिया, बेसमेंट से शुरू किया बिजनेस, आज शाहरुख से ज्यादा नेट वर्थ

बॉलीवुड में जहां लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में संघर्ष करते हैं, वहीं कुछ ही लोग हैं जो अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं. उन्हीं में से एक हैं निर्माता रॉनी स्क्रूवाला, जो अब बॉलीवुड के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, रॉनी की कुल संपत्ति 1.5 बिलियन डॉलर (करीब ₹richest man of bollywood who went bankrupt 3 times now more net worth than shah rukh khan rs 13314 crore करोड़) है. उन्होंने इस मामले में शाहरुख खान (₹12,500 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है.

रॉनी ने अपने करियर की शुरुआत एक टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से की थी और बाद में UTV नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की. इस बैनर ने स्वदेस, रंग दे बसंती, जोधा अकबर और अ वेडनेसडे जैसी यादगार फिल्में दीं. रॉनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआती दिनों में उनका बिजनेस तीन बार दिवालिया (bankrupt) हुआ. एक समय ऐसा भी आया जब वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ थे. उन्होंने कहा कि पहले बार जब वह सैलरी नहीं दे पाए, तो उनके कर्मचारी ही उन्हें ड्रिंक पर ले गए- यही भरोसा और एकजुटता उनकी सफलता की नींव बनी.

बाद में रॉनी ने अपनी कंपनी UTV को डिज़्नी को 1.4 बिलियन डॉलर में बेच दिया और कुछ साल बाद RSVP Movies के साथ वापसी की. इस बैनर ने लव पर स्क्वायर फुट और लस्ट स्टोरीज जैसी चर्चित फिल्में बनाई. रॉनी न सिर्फ फिल्में बनाते हैं बल्कि युवाओं को प्रेरित करने वाले सेशन्स और इंटरव्यूज में भी सक्रिय रहते हैं. उनका मानना है कि असफलता सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक होती है, और हर गिरावट के बाद उठने की हिम्मत ही एक सच्चे उद्यमी की पहचान है. आज रॉनी के बाद बॉलीवुड के सबसे अमीर नामों में शाहरुख खान, करण जौहर, अमिताभ बच्चन फैमिली, हृतिक रोशन और जूही चावला शामिल हैं.