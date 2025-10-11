दीपिका पादुकोण बनीं भारत की फर्स्ट मेंटल हेल्थ एंबेसडर, पति रणवीर सिंह बोले- मुझे आप पर गर्व है

बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर घोषणा की कि उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पुण्य सलिला श्रीवास्तव के साथ एक तस्वीर शेयर की. दीपिका के पति रणवीर सिंह ने कमेंट सेक्शन में दिल का इमोटिकॉन बनाते हुए लिखा, "मुझे आप पर बहुत गर्व है." कैप्शन में दीपिका ने लिखा, "विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर, मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किए जाने पर बहुत गर्व है."
उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने मानसिक स्वास्थ्य को जन स्वास्थ्य के केंद्र में रखने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं. अपनी यात्रा और पिछले एक दशक में हमने जो काम किया है, उससे मैंने देखा है कि जब हम एक साथ मिलकर मानसिक रूप से स्वस्थ भारत का निर्माण करते हैं, तो कितना कुछ संभव है. मैं भारत के मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में काम करने के लिए उत्सुक हूं."
सालों से दीपिका मानसिक स्वास्थ्य की प्रबल समर्थक रही हैं. उन्होंने लगभग एक दशक पहले अवसाद से अपनी लड़ाई के बारे में पहली बार बात की थी, और उस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी थी जिसे उस समय इंडस्ट्री में अक्सर वर्जित माना जाता था. दीपिका खुद भी एक दशक पहले अवसाद से जूझ चुकी हैं और वर्षों तक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझती रहीं, खासकर बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद.
दीपिका पादुकोण आखिरी बार रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं, जिसमें अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर और अर्जुन कपूर भी थे. इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 372 करोड़ रुपए की कमाई की थी. हाल ही में मां बनीं अभिनेत्री शाहरुख खान की 'किंग' और अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म में नजर आएंगी। अल्लू अर्जुन की फिल्म का निर्देशन एटली कर रहे हैं.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
