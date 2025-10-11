ये हैं भारत की 10 सबसे पॉपुलर सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग छोड़ देते हैं करोड़ों का पैकेज

Top 10 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी का क्रेज आज भी युवाओं में जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है. भले ही प्राइवेट सेक्टर लाखों-करोड़ों के पैकेज ऑफर करता है, लेकिन बड़ी संख्या में यूथ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. वजह साफ है कि सरकारी नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और समाज की सेवा का मौका देती है. ऐसे में आइए जानते हैं वो 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग प्राइवेट की मोटी सैलरी छोड़ने से भी पीछे नहीं हटते हैं.

IAS और IPS अधिकारी

अगर भारत में सबसे ज्यादा सम्मानित नौकरी की बात की जाए तो IAS और IPS सबसे टॉप पर आते हैं. हर साल लाखों उम्मीदवार UPSC परीक्षा देते हैं, लेकिन चुनिंदा ही लोग सफल हो पाते हैं. एक IAS या IPS ऑफिसर के पास सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की ताकत भी होती है. इनकी शुरुआती सैलरी लगभग 56,100 रुपए होती है. इसके साथ ही कई शानदार सुविधाएं और अलाउंस भी मिलते हैं. इनमें सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, स्टाफ और सिक्योरिटी शामिल हैं. यही वजह है कि कई इंजीनियर, डॉक्टर और MNC प्रोफेशनल्स करोड़ों का पैकेज छोड़कर सिविल सर्विस में आना पसंद करते हैं.

IFS (Indian Foreign Service)

IFS ऑफिसर्स, वो लोग होते हैं जो विदेशों में भारत का चेहरा बनकर काम करते हैं. इन्हें विदेशी दूतावासों, मिशनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पोस्टिंग मिलती है. उनकी लाइफस्टाइल आकर्षक होती है और शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है. इस जॉब में दुनिया के अलग-अलग देशों में काम करने का मौका और भारत की डिप्लोमैटिक इमेज को रिप्रेजेंट करने का गौरव मिलता है. कई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और एमबीए ग्रेजुएट्स भी इस नौकरी के लिए अपने हाई पैकेज छोड़कर UPSC की राह चुनते हैं.

इंडियन डिफेंस सर्विस (Army, Navy, Air Force)

देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना हर किसी के बस की बात नहीं और यही इस नौकरी को सबसे खास बनाता है. भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी में अधिकारी बनना गर्व की बात होती है. डिफेंस ऑफिसर्स की सैलरी 65,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है, लेकिन असली इनाम यूनिफॉर्म पहनने का गर्व है. उन्हें सरकारी घर, मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन लाभ और पेंशन जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं. इसमें देशभक्ति और सेवा की भावना के साथ-साथ साहस और अनुशासन की अहम भूमिका होती है.

ISRO और DRDO साइंटिस्ट

अगर आपको टेक्नोलॉजी और रिसर्च पसंद है, तो ISRO या DRDO आपके लिए परफेक्ट जगह हैं. यहां साइंटिस्ट देश के लिए ऐसी तकनीकें बनाते हैं, जो अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक में काम आती हैं. इनकी सैलरी 80,000 से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है. ISRO साइंटिस्ट को न सिर्फ रिसर्च ग्रांट्स और भत्ते मिलते हैं, बल्कि हर सफल मिशन के साथ उन्हें राष्ट्रीय गौरव भी मिलता है.

PSU (ONGC, IOCL, BHEL)

PSU (Public Sector Undertakings) जैसे ONGC, BHEL, IOCL और NTPC में सरकारी नौकरी मिलती है लेकिन इनका पैकेज प्राइवेट कंपनियों जैसा ही होता है. इन कंपनियों में काम करने वाले अधिकारी महीने में 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं. इसके अलावा बोनस, लीव ट्रैवल, मेडिकल और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. सबसे खास बात यह है कि इन कंपनियों में करियर ग्रोथ और काम का माहौल, दोनों ही प्रोफेशनल और भरोसेमंद होते हैं. GATE एग्जाम पास करने वाले हजारों इंजीनियर्स हर साल इन कंपनियों में जाने का सपना देखते हैं.

RBI ग्रेड B ऑफिसर

अगर आप फाइनेंस या इकॉनॉमिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो RBI में काम करना आपके लिए ड्रीम जॉब हो सकती है. RBI ग्रेड B ऑफिसर्स देश की आर्थिक नीतियां बनाने और लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनकी सैलरी 77,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच होती है. इसके अलावा उन्हें सरकारी क्वार्टर, मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन जैसे फायदे भी मिलते हैं. सबसे खास बात है कि यहां का काम बेहद सम्मानजनक होता है.

सिविल जज

कानून की दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा जज का होता है. जज बनना सिर्फ करियर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक है. एक जज की सैलरी 1.2 लाख से 2.8 लाख रुपए तक होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैल्यू, उनका सामाजिक सम्मान है. उन्हें सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और आजीवन पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. जज बनने के लिए कड़ी मेहनत और गहरी कानूनी समझ की जरूरत होती है. यही वजह है कि कई कॉर्पोरेट वकील या लॉ फर्म के पार्टनर भी इस पद को पाने के लिए अपनी मोटी इनकम छोड़ देते हैं.

सरकारी डॉक्टर

सरकारी डॉक्टरों को समाज में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है. वे न सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं बल्कि देश की हेल्थ सिस्टम की रीढ़ भी हैं. AIIMS जैसे संस्थानों या राज्य सरकार के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर 1 लाख से 2.5 लाख रुपए महीने तक कमाते हैं. उन्हें सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं. यह वो पेशा है जहां हर दिन आप किसी की जिंदगी बचाने में मदद करते हैं.

प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षक हमारे देश में हमेशा से सबसे सम्मानजनक रहा है. जब कोई व्यक्ति सरकारी विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ाता है, तो वह सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है. IIT, NIT या DU जैसे संस्थानों के प्रोफेसरों की सैलरी 80,000 रुपए से शुरू होती है. इसके अलावा रिसर्च ग्रांट, कॉन्फ्रेंस ट्रैवल और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

रेलवे और इंजीनियरिंग सर्विसेज (IES)

भारतीय रेलवे और इंजीनियरिंग सर्विसेज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार हैं. यहां काम करने वाले इंजीनियर न सिर्फ रेल नेटवर्क, बल्कि बड़े-बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं. इनकी शुरुआती सैलरी 70,000 रुपए होती है और लाखों तक पहुंचती है. इसके साथ ही यात्रा भत्ता, मकान, मेडिकल और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

