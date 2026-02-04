World Cup Trophy: कभी खिलाड़ी ने पैर रख किया अपमान, तो कभी 1CC प्रेसिडेंट से धक्का-मुक्की, विश्व कप ट्रॉफी से जुड़े 5 बड़े विवाद

World Cup Trophy Controversy: T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 8 फरवरी 2026 से हो रही है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है. इस बार वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इन 20 टीमों को 5-5 के चार ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें 'सुपर-8' चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी. चलिए इस बीच जानते हैं की विश्व कप ट्रॉफी (World Cup Trophy) को लेकर इतिहास में ऐसे विवादों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया.

विश्व कप ट्रॉफी से जुड़े 5 सबसे बड़े विवाद.

1. साल 2023 मिशेल मार्श द्वारा ट्रॉफी पर पैर रखना

यह सबसे हालिया और चर्चित विवाद है. 2023 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिशेल मार्श की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वह सोफे पर बैठे थे और उनके दोनों पैर ट्रॉफी के ऊपर थे. भारतीय फैंस ने इसे ट्रॉफी का अपमान माना और सोशल मीडिया पर मार्श की काफी आलोचना हुई.

2. साल 2015 ICC प्रेसिडेंट मुस्तफा कमाल से 'धक्का-मुक्की'

2015 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक बड़ा विवाद हुआ जब आईसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष मुस्तफा कमाल को ट्रॉफी देने से रोक दिया गया. परंपरा के अनुसार अध्यक्ष को ट्रॉफी देनी थी, लेकिन तत्कालीन आईसीसी चेयरमैन एन. श्रीनिवासन ने ट्रॉफी प्रदान की. मुस्तफा कमाल ने इसे अपना अपमान बताया और गुस्से में आकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

3. साल 2006 चैंपियंस ट्रॉफी रिकी पोंटिंग और शरद पवार विवाद

यह विवाद 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी (जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है) के दौरान हुआ था. जीत के बाद जब शरद पवार ट्रॉफी देने आए, तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने कथित तौर पर उन्हें मंच से नीचे जाने का इशारा किया और डेमियन मार्टिन ने उन्हें हल्का सा धक्का दिया. इसे भारतीय मीडिया और फैंस ने भारतीय नेता का बड़ा अपमान माना था.

4. ट्रॉफी चोरी होने की अफवाह (Original vs Replica)

विश्व कप के इतिहास में अक्सर यह विवाद उठता है कि विजेता टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी 'असली' है या 'नकली'. 2011 में जब भारत जीता, तो चर्चा उठी कि असली ट्रॉफी मुंबई कस्टम विभाग के पास है और टीम को केवल एक रेप्लिका दी गई. आईसीसी ने बाद में स्पष्ट किया कि वे हमेशा मूल ट्रॉफी अपने पास रखते हैं और विजेता टीम को उसकी रेप्लिका दी जाती है.

5. Wills World Cup साल 1996 में ट्रॉफी का नाम बदलना

साल 1996 के विश्व कप के दौरान ट्रॉफी के नाम को लेकर विवाद हुआ था. इसे 'विल्स वर्ल्ड कप' का नाम दिया गया था. तंबाकू कंपनी (Wills) द्वारा प्रायोजित होने के कारण स्वास्थ्य संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था. यह खेल और हानिकारक उत्पादों के विज्ञापनों के बीच के विवाद का एक बड़ा उदाहरण बना.

इन विवादों के अलावा, साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी ट्रॉफी के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार से टूर्नामेंट चर्चाओं में है.