विदेश मंत्री जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की

एस जयशंकर ने मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की.

  • एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से महत्वपूर्ण खनिजों पर बैठक से पहले मुलाकात की है.
  • जयशंकर दो से चार फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर हैं और रुबियो द्वारा आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे.
  • विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर इस दौरे के दौरान अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे.
न्यूयॉर्क:

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. यह मुलाकात महत्वपूर्ण खनिजों पर आयोजित होने वाली पहली मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले हुई. रुबियो ने विदेश विभाग में जयशंकर का स्वागत किया.

जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर हैं और बुधवार को रुबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों पर मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस दौरे के दौरान जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे.

जयशंकर और रुबियो की यह मुलाकात ट्रंप द्वारा ट्रुथ सोशल पर यह घोषणा करने के एक दिन बाद हुई है कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन दिल्ली पर लगने वाले पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा. पीटीआई (वाईएएस रुक रुक)

