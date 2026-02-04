उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है, जहां टीला मोड़ थाना क्षेत्र की एक नामी सोसायटी में 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी. पुलिस का कहना है कि तीनों लड़कियां ऑनलाइन गेम की लती थीं. कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेम खेलने पर पाबंदी लगाने पर तीनों बहनों ने इतना बड़ा कदम उठाा लिया तीनों बहनों की आयु 12,14 और 16 साल है. भारत सिटी सोसायटी की ये घटना है. दावा है कि तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेलती थीं. बहनों के नाम 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी हैं. उनके पिता चेतन कुमार और मां इस घटना से सदमे में हैं. तीनों बहनें समय से स्कूल भी नहीं जाती थीं.

Ghaziabad sisters Suicide Case Live Updates: गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की आत्महत्या केस के LIVE अपडेट्स