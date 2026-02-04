विज्ञापन
24 minutes ago
गाजियाबाद:

उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है, जहां टीला मोड़ थाना क्षेत्र की एक नामी सोसायटी में 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी. पुलिस का कहना है कि तीनों लड़कियां ऑनलाइन गेम की लती थीं. कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेम खेलने पर पाबंदी लगाने पर तीनों बहनों ने इतना बड़ा कदम उठाा लिया तीनों बहनों की आयु 12,14 और 16 साल है. भारत सिटी सोसायटी की ये घटना है. दावा है कि तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेलती थीं. बहनों के नाम 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी हैं. उनके पिता चेतन कुमार और मां इस घटना से सदमे में हैं. तीनों बहनें समय से स्कूल भी नहीं जाती थीं.

Ghaziabad sisters Suicide Case Live Updates: गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की आत्महत्या केस के LIVE अपडेट्स

Feb 04, 2026 10:00 (IST)
Ghaziabad Sisters Suicide Case Live: सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया

Feb 04, 2026 09:56 (IST)
Ghaziabad Sisters Suicide Case Live Updates: कौन सा ऑनलाइन गेम बना जानलेवा

गाजियाबाद सुसाइड केस में तीनों बहनें जिस ऑनलाइन गेम की लती बताई जा रही हैं, उसका नाम कोरियन लवर बताया जा रहा है, जो टास्क बेस्ड गेम है. इसे खेलने वालों को सुनसान खतरनाक जगहों पर जाने, खुद को काटने-पीटने जैसे टास्क दिए जाते हैं. 50 दिन में 50 टास्क दिए जाते हैं.

Feb 04, 2026 09:52 (IST)
Ghaziabad Sisters Suicide Case Live Updates: मम्मी-पापा सॉरी - गाजियाबाद की तीनों सगी बहनों की खुदकुशी का केस

गाजियाबाद की इस घटना में लड़कियों के सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ने का दावा भी किया जा रहा है. इसमें मम्मी-पापा सॉरी की बात लिखी बताई गई है. हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. तीनों लड़कियां पढ़ाई में कमजोर थीं और स्कूल भी डेली नहीं जाती थीं.

Feb 04, 2026 09:36 (IST)
Ghaziabad Sisters Suicide Case Live Updates: कोरियन लवर गेम खेलती थीं तीनों सगी बहनें

गाजियाबाद की तीनों सगी बहनें बताया जाता है कि कोरियन लव गेम जैसा कोई ऑनलाइन गेम खेलती थीं. 

इससे पहले भी PUB G और ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे ऑनलाइन वीडियो गेम खेलकर कई बच्चों ने सुसाइड किया है. ऐसे गेम्स में बच्चों को टास्क दिए जाते थे और जिन्हें पूरा करने की जिद में वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. 

Feb 04, 2026 09:30 (IST)
Ghaziabad Suicide Case Live : गाजियाबाद में तीन सगी बहनों ने की खुदकुशी, पुलिस ने दी जानकारी

गाजियाबाद सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन  अतुल कुमार सिंह ने कहा कि 4 फरवरी को रात करीब 02.15 बजे सूचना मिली कि थाना टीलामोड़ की भारत सिटी में टावर बी-1 फ्लैट 907 की 9वीं फ्लोर की बालकनी से तीन बच्चियां कूद गई हैं. तीनों की मौके पर मौत हो गई. तीनों लड़कियां निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल की है. तीनों को एंबुलेंस से शैय्या अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया.

Ghaziabad Sisters Suicide Case Live, Ghaziabad Sisters Suicide Case LIVE Updates, Ghaziabad News, UP News
