वाशिंगटन में एस. जयशंकर और अमेरिकी वित्त मंत्री की मुलाकात; जानिए किन अहम मुद्दों पर हुई बात

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए, दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा की है. इस ऐतिहासिक कदम के बीच, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ एक उच्च स्तरीय और "उपयोगी चर्चा" की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करना और आर्थिक साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना था.

Pleased to meet US Treasury Secretary Scott Bessent in Washington DC today. @SecScottBessent



Had a useful discussion on advancement of India - US economic partnership and strategic cooperation.



February 3, 2026

बैठक के समापन के बाद, डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा कि अमेरिकी वित्त मंत्री के साथ हुई इस बातचीत में भारत-अमेरिका के आर्थिक हितों और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर सार्थक विमर्श हुआ. यह समझौता न केवल दोनों देशों के बाजारों के लिए नए द्वार खोलेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा.