विज्ञापन
विशेष लिंक

वाशिंगटन में एस. जयशंकर और अमेरिकी वित्त मंत्री की मुलाकात; जानिए किन अहम मुद्दों पर हुई बात

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा कि अमेरिकी वित्त मंत्री के साथ हुई इस बातचीत में भारत-अमेरिका के आर्थिक हितों और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर सार्थक विमर्श हुआ.

Read Time: 1 min
Share
वाशिंगटन में एस. जयशंकर और अमेरिकी वित्त मंत्री की मुलाकात; जानिए किन अहम मुद्दों पर हुई बात
  • भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा की है.
  • विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ वाशिंगटन डीसी में उच्च स्तरीय बैठक की.
  • बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करना और आर्थिक साझेदारी को विकसित करना था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए, दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा की है. इस ऐतिहासिक कदम के बीच, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ एक उच्च स्तरीय और "उपयोगी चर्चा" की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करना और आर्थिक साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना था.

बैठक के समापन के बाद, डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा कि अमेरिकी वित्त मंत्री के साथ हुई इस बातचीत में भारत-अमेरिका के आर्थिक हितों और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर सार्थक विमर्श हुआ. यह समझौता न केवल दोनों देशों के बाजारों के लिए नए द्वार खोलेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, US, S Jaishankar, Washington DC, US Treasury Secretary Scott Bessant
Get App for Better Experience
Install Now