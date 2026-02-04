विज्ञापन
Gold-Silver Price Today Live Updates:  सोने और चांदी की कीमतों में पिछले तीन दिनों से जारी 'क्रैश' पर आखिरकार ब्रेक लग गया है. बीते दिन यानी मंगलवार को कमोडिटी मार्केट (MCX) में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली, जहां चांदी 13% और सोना 5% से ज्यादा की छलांग लगाकर बंद हुआ. अगर आप आज शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको सोने-चांदी की ताजा कीमतों पर नजर रखना जरूरी है.

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको देंगे सोने-चांदी के रेट का पल-पल का अपडेट, आपके शहर (दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि) में 22K और 24K का भाव और एक्सपर्ट्स की वो राय जो आपको बताएगी कि दाम अब और बढ़ेंगे या फिर गिरेगी ....

Gold-Silver Price Live: : सोना 7,000 तो चांदी 30,000 से ज्यादा चढ़ा

Gold, Silver Rate Today: कमोडिटी मार्केट (MCX) में मंगलवार को चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए 13.07% की बढ़त दर्ज की. चांदी ₹30,881 की छलांग लगाकर ₹2,67,142 प्रति किलो पर बंद हुई. वहीं, सोना भी पीछे नहीं रहा और 5.16% यानी ₹7,307 की मजबूती के साथ ₹1,49,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में आई इस अचानक रिकवरी से उन निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं जो भारी गिरावट से डरे हुए थे.

